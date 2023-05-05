أسعار كيا سبورتاج الجديدة في مصر.. صور

تعتبر السيارة كيا سبورتاج أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية بالسوق المصري، حيث تأتي بالعديد من التجهيزات العصرية، بالإضافة لتصميم جديد كلياً، يحمل مظهراً أكثر شابية وتميزاً.

كيا سبورتاج موديل 2023

مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

حصلت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG، وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، محرك سعة 1600 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، محرك ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.

كيا سبورتاج موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت : 4515 مم للطول الكلي، والعرض الكلي 1865 مم، والارتفاع الكلي: 1650 مم، وقاعدة العجلات: 2680 مم، ومساحة التخزين الخلفية: 591 لتر.

وتتمتع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، ومكابح ABS و EBD.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,169,900 جنيه

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,279,900 جنيه

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,559,900 جنيه

الفئة الخامسة GT-LINE بقيمة قدرها 1,639,900 جنيه