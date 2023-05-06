ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، استجابة لمطالب ومقترحات المصريين المغتربين، حيث سيسهل عليهم مهمة استيراد سياراتهم بدون دفع أي رسوم جمركية، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات.

مرسيدس E180 موديل 2023

يتم التسجيل في البرنامج واختيار نوع السيارة والموديل والسنة ونوع المحرك (كهرباء أو بنزين) وحجم سعة المحرك، بالإضافة لبلد الإقامة وبلد منشأ السيارة، مع إيضاح حالة السيارة جديدة أو مستعملة.

وعند التسجيل في البرنامج سيتم الاستفادة من عدة مميزات، مثل تخفيض يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

مرسيدس E180 موديل 2023

تمت إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة، كما تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

وسيتم تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع على السيارة المستوردة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة.

مرسيدس E180 موديل 2023

وتعتبر مرسيدس E180 موديل 2023 أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج حيث جاءت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها كالآتي: