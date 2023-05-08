تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

تضم فئة الـ 500 الف جنيه، العديد من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، سواء كانت من عائلة السيدان أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تتنوع ايضا بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الخاصة بكل اصدار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

نبدأ بالسيارة الفرنسية رينو ستيب واي والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، والتي تقدم في مصر عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 585 الف جنيه للفئة الاولى، و 595 الف جنيه للثانية، بينما تعتمد تلك النسخة على قدرات فنية تتمثل في محرك 1600 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 4 نقلات.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

وتأتي شركة تويوتا بالنسخة السيدان بيلتا موديل 2023 كواحدة من سيارات فئة الـ 500 الف جنيه، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى نحو 540 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 595 الف جنيه، وتعمل جميع الفئات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية، مدعومة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

وشهدت السيارة سوزوكي سويفت والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك زيادة سعرية جديدة جلعتها تبدأ من 504.900 جنيه وحتى 549.900 جنيه، لتنضم إلى فئة النصف مليون جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 84 حصانا، وناقل حركة مكون من 5 سرعات اوتوماتيكية، بالاضافة إلى 107 نيوتن/متر، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.9 ثانية.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

وتقدم شركة ستروين الفرنسية النسخة سي اليزيه كأرخص اصدارتها في السوق المصري، حيث يصل سعرها إلى 599 الف جنيه بدايه من 559 الف جنيه للفئة الاولى، وتعمل السيارة لجميع فئاتها بمحرك 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 6 نقلات بتقنية الجر الامامي.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

واستطاعت السيارة شيري تيجو 3 أن تعزز من تواجدها داخل سوق السيارات في مصر، كواحدة من اشهر السيارات الرياضية suv بين موديلات 2023، والتي تقدم من فئة واحدة بسعر 535 الف جنيه، مع محرك بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي.