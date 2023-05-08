عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

صدى البلد

تضم فئة الـ 500 الف جنيه، العديد من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، سواء كانت من عائلة السيدان أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تتنوع ايضا بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الخاصة بكل اصدار.

أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر .. سعرها كام ؟

أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر .. اعرف سعرها الآن

أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

أرخص سيارة تقدمها مرسيدس في مصر .. اعرف سعرها الآن

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

نبدأ بالسيارة الفرنسية رينو ستيب واي والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، والتي تقدم في مصر عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 585 الف جنيه للفئة الاولى، و 595 الف جنيه للثانية، بينما تعتمد تلك النسخة على قدرات فنية تتمثل في محرك 1600 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 4 نقلات.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

وتأتي شركة تويوتا بالنسخة السيدان بيلتا موديل 2023 كواحدة من سيارات فئة الـ 500 الف جنيه، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى نحو 540 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 595 الف جنيه، وتعمل جميع الفئات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية، مدعومة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

وشهدت السيارة سوزوكي سويفت والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك زيادة سعرية جديدة جلعتها تبدأ من 504.900 جنيه وحتى 549.900 جنيه، لتنضم إلى فئة النصف مليون جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 84 حصانا، وناقل حركة مكون من 5 سرعات اوتوماتيكية، بالاضافة إلى 107 نيوتن/متر، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.9 ثانية.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

وتقدم شركة ستروين الفرنسية النسخة سي اليزيه كأرخص اصدارتها في السوق المصري، حيث يصل سعرها إلى 599 الف جنيه بدايه من 559 الف جنيه للفئة الاولى، وتعمل السيارة لجميع فئاتها بمحرك  115 حصانا، سعة 1600 سي سي، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 6 نقلات بتقنية الجر الامامي.

5 سيارات ضمن فئة الـ 500 الف جنيه

واستطاعت السيارة شيري تيجو 3 أن تعزز من تواجدها داخل سوق السيارات في مصر، كواحدة من اشهر السيارات الرياضية suv بين موديلات 2023، والتي تقدم من فئة واحدة بسعر 535 الف جنيه، مع محرك بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي.

500 الف جنيه السيارات 5 سيارات فئة الـ 500 الف جنيه أسعار السيارات اسعار السيارات مصر اخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

اشتريها بـ 55 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة اقتصادية مستعملة

أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر .. سعرها كام ؟

بمظهر شبابي .. سعر بيجو 508 موديل 2023 |صور

اعرف الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 "برو" بالسوق المصري

بقوة 730 حصانا .. تعديل مميز لـ بي إم دبليو X5 M من منهارت |صور

أحدث أسعار بيجو 2008 موديل 2023 في مصر .. صور

سعر BMW 520 موديل 2023 في مصر .. صور

اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه .. هاتشباك مناسبة للجميع

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف تصميم هاتف هواوي Mate 60 الرائد

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن هروب زيلينسكي من أوكرانيا

ننشر جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني

جنوب السودان: نسعى إلى وقف إطلاق النار بالخرطوم بالتنسيق مع مصر

تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

أمريكا: السعودية من أهم الشركاء في المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

أهمها عصير البطاطس.. مشروبات خارقة تعالج قرحة المعدة

مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

بدون بطانة..رانيا يوسف تثير الجدل بسب تصميم فستانها الأخير|شاهد

فيديو

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ