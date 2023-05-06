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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة "هاتشباك" اوتوماتيك تقدمها ميتسوبيشي .. اشتري زيرو

ميتسوبيشي ميراج موديل
ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية حزمة من السيارات، بين فئة السيدان مثل اتراج، والنسخة العائلة اكاسبندر، بالاضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس، إلى جانب النسخة ميراج موديل 2023 والتي تعد هي ارخص سيارة هاتشباك مقدمة من ميتسوبيشي.

سعر ميتسوبيشي اكسباندر الجديدة في مصر| صور

أحدث سعر لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 .. صور

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارات ميتسوبيشي من فئة الهاتشباك "ميراج" 2023 

 

تأتي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بمحرك 3 سلندر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، وتقدر سعة المحرك بـ 1200 سي سي، بينما يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 

وتتمتع السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بواجهة أمامية ذات مظهر حاد، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومصابيح ضباب، بينما ترتكز على جنوط رياضية، ومفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 

وزودت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بتجهيزات تتضمن، عجلة قيادة قابلة للتعديل، ومكيف هواء يدوي، مع نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التويزع الالكتروني EBD، ونظام الوسائد الهوائية بعدد 2 AIRBAGS، ونظام متابعة ضغط الاطارات، ومانع التشغيل للحماية من السرقات.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 

الاسعار الجديدة للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

يتم طرح السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، من خلال فئة واحدة فقط من التجهيزات، مع سعر رسمي يبلغ 460 ألف جنيه.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 
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