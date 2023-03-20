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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب ميتسوبيشي بوما بأرخص سعر للمستعمل .. تفاصيل

ميتسوبيشي لانسر بوما
ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2005

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر "بوما" من ابرز السيارات الاعتمادية في مصر، التي قدمها الصانع الياباني، حيث تتصدر تلك النسخة محركات البحث الالكتروني، اضافة إلى السوق المصري للسيارات المستعملة.

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وتعود هذه الشهرة إلى عدة نقاط ابرزها، قلة الاعطال، مع توافر قطع الغيار بسعر مناسب، إلى جانب تمتعها بمساحة داخلية مناسبة، وثبات جيد، اضافة إلى المحافظة على قيمتها السعرية وفقًا للحالة الخاصة بكل نسخة.

ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2005

اركب ميتسوبيشي بوما بأرخص سعر للمستعمل

وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر "بوما" عبر احد صفحات بيع وشراء السيارات على الانترنت، بقيمة سعرية بلغت 145 الف جنيه، حيث تعود تلك النسخة إلى موديلات 2005، حيث تمتعت بحالة خارجية جيدة مع طلاء باللون الفضي.

وجاءت البيانات الخاصة بتلك النسخة، حول قطعها مسافة قدرها 150 الف كيلومتر، بينما تتسمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات بتقنية الدفع الامامي، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر.

وتضم السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2005، مكيف هواء "يديوي"، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة مناسبة للعائلة، وعدد 4 ابواب، إلى جانب مساحة تخزين خلفية واسعة.

وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2005، بمصابيح أمامية قياسية حادة المظهر، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية تنقسم إلى مقطعين، اضافة إلى مصابيح ضباب، واشارات جانبية، وجنوط رياضية خماسية الاضلاع.

ميتسوبيشي بوما لانسر أرخص سعر للمستعمل ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2005

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