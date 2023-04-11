أحدث سعر لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 .. صور

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تراوحت بين 40 الف و 50 الف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أحدث اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في مصر

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

يصل معدل استهلاك السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 من الوقود إلى 6.7 لتر عندما تقطع مسافة 100 كم، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 نقلات بتقنية الدفع الامامي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

وتتوافر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 150 حصانا.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 880 ألف جنيه بدلاً من 840 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 990 ألف جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.