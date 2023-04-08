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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ميتسوبيشي "ديليكا ميني" الجديدة| صور

ميتسوبيشي ديليكا
ميتسوبيشي ديليكا ميني

تواصل شركة ميتسوبيشي اليابانية من تعزيز تواجدها في السوق الياباني، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة ديليكا ميني DELICA MINI، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضة، مع قدرات فنية متنوعة.

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ميتسوبيشي ديليكا ميني

وتأتي السيارة ميتسوبيشي ديليكا ميني DELICA MINI بمصابيح امامية حادة الشكل، تعمل بتقنية LED LIGHT، وجنوط رياضية فضية اللون ذات تصميم هندسي انيق تتراوح قياساتها بين 14 و 15 بوصة، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 133.6 بوصة، و 58 بوصة للعرض، و 72 بوصة للارتفاع.

ميتسوبيشي ديليكا ميني

وترتكز السيارة ميتسوبيشي ديليكا ميني DELICA MINI على قاعدة عجلات طولها 98.2 بوصة، مع اوزان اجمالية تترواح بين 970 و 1060 كيلوجرام، بينما زودت السيارة بتجهيزات داخلية تتضمن مثبت سرعة تكيفي، وشاشة عرض للوسائط، ومقود حركة متعدد الوظائف.

ميتسوبيشي ديليكا ميني

ودعمت السيارة ديليكا ميني DELICA MINI بمكيف هواء اوتوماتيكي، ومرايا كهربائية، مع خاصية التعرف على الاشارات المرورية، وحزمة من وسائل التحكم، بالاضافة إلى مجموعة من حساسات الركن الامامية والخلفية.

ميتسوبيشي ديليكا ميني

القدرات الفنية لمحرك السيارة ميتسوبيشي "ديليكا ميني"

دعمت السيارة ميتسوبيشي ديليكا ميني بنوعين من التجهيزات الفنية، الاول بمحرك ثلاثي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 52 حصانا، و 60 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تقدم الفئة الثانية بمحرك 64 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ميتسوبيشي ديليكا ميني

وتأتي السيارة بقدرات دفع أمامية أو تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT.

ميتسوبيشي ديليكا ميني

سعر السيارة ميتسوبيشي ديليكا ميني

من المتوقع أن تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي ديليكا ميني الجديدة من 13.800 دولار حتى 17 ألف دولار.

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