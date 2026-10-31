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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التصعيد مستمر.. القصة الكاملة لـ أزمة البذرة الشتوية بين الزمالك واستاد القاهرة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أزمة جديدة تلوح في الافق بين مجلس ادارة نادي الزمالك ومجلس ادارة استاد القاهرة 

وجاءت الازمة بسبب رغبه الزمالك في اقامة مباراة الفريق الاول امام الافريقي التونسي في اطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

بدايه الأزمة 

كشف مصدر داخل الزمالك عن مطالب الزمالك من اتحاد الكرة بشان مباراة الفريق امام الافريقي التونسي .

وأكد المصدر أن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة  الافريقي التونسي.

مطالب الزمالك بتأجيل زراعة البذور الشتويه 

كما أكد المصدر أن الزمالك خاطب الاستاد لتاجيل زراعة البذور الشتوية ويتمسك بحقه في اقامه المباراة على الملعب.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الأفريقي التونسي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 28 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

رد مجلس ادارة استاد القاهرة

ورفض مجلس ادارة استاد القاهرة تاجيل موعد زراعة البذور الشتويه وبالتالي إقامة المباراة على الاستاد

 رد فعل غاضب من الزمالك

أعرب مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن غضبه الشديد من موقف مسؤولي إستاد القاهرة، في ظل ما وصفه بالتعنت تجاه طلب النادي إقامة مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي على الملعب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن الزمالك خاطب الجهات المعنية رسميًا، إلى جانب إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة، متمسكًا بحقه في خوض المباراة على إستاد القاهرة، رافضًا ما يحدث من تسريبات وتصريحات إعلامية متتالية بدلًا من اتخاذ موقف واضح يدعم ممثل الكرة المصرية في مهمته الإفريقية.

قال المصدر إن الزمالك لن يقبل باستمرار سياسة التسريبات المغلفة بالمعلومات غير الدقيقة، مشددًا على أن النادي كان ينتظر مساندة أكبر من مسؤولي الاستاد، خاصة أن الفريق يستعد لتمثيل الكرة المصرية في بطولة قارية، وكان من المفترض توفير كل سبل الدعم له بدلًا من وضع العراقيل أمامه.

وأضاف المصدر أن المسؤول الحالي عن إستاد القاهرة سبق أن تحدث في عام 2023 بشأن تحديد موعد غلق الملعب، وربط ذلك بموعد مباراة الأهلي في البطولة ذاتها، وهو ما يثير علامات استفهام عديدة حول اختلاف التعامل مع الناديين، متسائلًا: لماذا يتم الكيل بمكيالين، ولماذا لا تُطبق المعايير نفسها على الزمالك؟

وأتم: الزمالك متمسك بحقه في إقامة المباراة على إستاد القاهرة، ولن يتراجع عن موقفه تحت أي ضغوط أو تصريحات تصدر من مسؤولي الاستاد، مؤكدًا أن النادي لن يتنازل عن هذا الحق، وأن المباراة محدد لها يوم 28 نوفمبر في تمام السادسة مساءً على إستاد القاهرة.

الزمالك يلجأ للوزير

ذكرت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء أن مجلس الإدارة ينوي التصعيد فى أزمة ملعب مباراة الإفريقي التونسي لوزارة الشباب والرياضة.

أفادت المصادر أن ستاد القاهرة يتبع وزارة البشاب والرياضة وسوف يتم مخاطبة الوزير جوهر نبيل من أجل فض الإشتباك فى الأزمة الحالية بين الزمالك وإدارة استاد القاهرة.

شدد على أن الزمالك يتمسك بحقه فى خوض مباراة الإفريقي التونسي فى إفتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باعتباره مثل مصر فى البطولة القارية إلى جانب أهمية اللقاء فى البطولة. 

رد من استاد القاهرة

طالب مسءلى استاد القاهرة نادي الزمالك بتعديل موعد مباراته الإفتتاحية فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الإفريقي التونسي لتكون يوم 26 نوفمبر القادم بحيث تتم الإتاحة للعمل فى البذرة الشتوية لأرضية الملع.

وشدد مسؤلي استاد القاهرة على أنهم في إنتظار حسم وزارة البشاب والرياضة ملف أزمة ملعب مباراة الزمالك والإفريقي التونسي فى إفتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لإخلاء مسؤليتهم عن أية تداعيات لأرضية الملعب فى حال الموافقة على طلب القلعة البيضاء وخوض اللقاء.   

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