بسبب مباراة الإفريقي.. الزمالك: لن نقبل باستمرار سياسة التسريبات المغلفة بالمعلومات غير الدقيقة

أعرب مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن غضبه الشديد من موقف مسؤولي إستاد القاهرة، في ظل ما وصفه بالتعنت تجاه طلب النادي إقامة مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي على الملعب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن الزمالك خاطب الجهات المعنية رسميًا، إلى جانب إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة، متمسكًا بحقه في خوض المباراة على إستاد القاهرة، رافضًا ما يحدث من تسريبات وتصريحات إعلامية متتالية بدلًا من اتخاذ موقف واضح يدعم ممثل الكرة المصرية في مهمته الإفريقية.

وقال المصدر إن الزمالك لن يقبل باستمرار سياسة التسريبات المغلفة بالمعلومات غير الدقيقة، مشددًا على أن النادي كان ينتظر مساندة أكبر من مسؤولي الاستاد، خاصة أن الفريق يستعد لتمثيل الكرة المصرية في بطولة قارية، وكان من المفترض توفير كل سبل الدعم له بدلًا من وضع العراقيل أمامه.

وأضاف المصدر أن المسؤول الحالي عن إستاد القاهرة سبق أن تحدث في عام 2023 بشأن تحديد موعد غلق الملعب، وربط ذلك بموعد مباراة الأهلي في البطولة ذاتها، وهو ما يثير علامات استفهام عديدة حول اختلاف التعامل مع الناديين، متسائلًا: لماذا يتم الكيل بمكيالين، ولماذا لا تُطبق المعايير نفسها على الزمالك؟

وأتم: الزمالك متمسك بحقه في إقامة المباراة على إستاد القاهرة، ولن يتراجع عن موقفه تحت أي ضغوط أو تصريحات تصدر من مسؤولي الاستاد، مؤكدًا أن النادي لن يتنازل عن هذا الحق، وأن المباراة محدد لها يوم 28 نوفمبر في تمام السادسة مساءً على إستاد القاهرة.