قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: تحقيق الشاباك لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات
قطر: الأمن البحري أولوية في الجهود الدولية المشتركة
مسؤول فلسطيني: بدء تسليم دفعات من سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني
مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على سيدة فى صحراء مطروح
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتولى رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر جمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفسادIACA
نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»
قوات الاحتلال تفجر منزلي الشهيدين حمودة والجعبة في الخليل
«سنتكوم»: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز.. والحرس الثوري لم يعد موجودا فيه
1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة
خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن أزمة محتملة قد تواجه نادي الزمالك بشأن ملعب مبارياته المقبلة؛ حال الموافقة على طلب النادي بإقامة مباراته أمام الإفريقي التونسي على استاد القاهرة الدولي.

أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة

وأوضح أضا، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، أن إقامة المباراة على استاد القاهرة قد تتسبب في عدم جاهزية الملعب لاستضافة مواجهة الزمالك أمام يانج أفريكانز؛ بسبب أعمال زراعة البذرة الشتوية.

وأشار إلى أن فترة إغلاق استاد القاهرة لإتمام أعمال زراعة البذرة الشتوية لا تقل عن 25 يومًا، وهو ما قد يضع الزمالك أمام أزمة في تحديد ملعب مباراته أمام يانج أفريكانز.

الزمالك الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

الدكتور ياسر حسان

أمين صندوق الوفد يعرض الميزانية العمومية على الهيئة الوفدية.. مستندات

السيد البدوي شحاتة

السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. صور

السيد البدوي، رئيس حزب الوفد

السيد البدوي لـ" صدى البلد": الوفدين جاءوا من كل الجمهورية للمشاركة في انتخابات الهيئة العليا | فيديو وصور

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد