محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن أزمة محتملة قد تواجه نادي الزمالك بشأن ملعب مبارياته المقبلة؛ حال الموافقة على طلب النادي بإقامة مباراته أمام الإفريقي التونسي على استاد القاهرة الدولي.

أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة

وأوضح أضا، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، أن إقامة المباراة على استاد القاهرة قد تتسبب في عدم جاهزية الملعب لاستضافة مواجهة الزمالك أمام يانج أفريكانز؛ بسبب أعمال زراعة البذرة الشتوية.

وأشار إلى أن فترة إغلاق استاد القاهرة لإتمام أعمال زراعة البذرة الشتوية لا تقل عن 25 يومًا، وهو ما قد يضع الزمالك أمام أزمة في تحديد ملعب مباراته أمام يانج أفريكانز.