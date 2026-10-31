أحمد سليمان يعلن موقفه من شركة الكرة بالزمالك ويضع 6 شروط للموافقة

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تمسكه بموقفه بشأن إنشاء شركة لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا عدم رفضه للفكرة من حيث المبدأ، لكنه اشترط توفير مجموعة من الضمانات قبل عرض المشروع على الجمعية العمومية.

وأوضح سليمان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن موافقته على تأسيس شركة الكرة ترتبط ببقاء الحصة الحاكمة في يد النادي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الزمالك ومصالح أعضائه وجماهيره.

وطالب عضو مجلس الإدارة بعرض تقييم الشركة على الجمعية العمومية، على أن يصدر التقييم عن جهة متخصصة، مع المفاضلة بين ثلاثة تقييمات أو أكثر، وإتاحة الفرصة لمناقشتها للوصول إلى القيمة التي تحقق أفضل مصلحة للنادي.

كما شدد على ضرورة توضيح آلية سداد المستثمر قيمة الحصة التي سيحصل عليها، سواء نقدًا أو بنظام الأقساط، مع تحديد مدة السداد، إلى جانب الكشف عن الأصول والحقوق التي سيشملها الطرح، وما إذا كان سيتضمن العلامات التجارية للنادي وشعاره وحقوق البث والأنشطة المرتبطة بشركة الكرة.

وفيما يتعلق بموعد انعقاد الجمعية العمومية، طالب سليمان بإقامتها يوم الجمعة، أو على مدار يومي الجمعة والسبت، لمنح أكبر عدد ممكن من الأعضاء فرصة المشاركة في التصويت على القرار، الذي وصفه بالتاريخي والمؤثر في مستقبل النادي.

كما دعا إلى إجراء التصويت من خلال صناديق الاقتراع، أو دراسة إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الضوابط تمثل ضمانات أساسية لتحقيق الشفافية في اتخاذ القرار.

واختتم أحمد سليمان موقفه بإعلان رفضه إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء دون توفير الضمانات التي حددها، مشيرًا إلى أنه سبق أن سجل اعتراضه في محاضر مجلس الإدارة، وحرص على توضيح موقفه لأعضاء النادي وجماهيره.