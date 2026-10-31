«جريمة في الزمالك».. متى تصل عقوبة القتل المقترن بالسرقة إلى الإعدام؟

شهدت أحداث حكاية «جريمة في الزمالك»، ثالث حكايات مسلسل «القصة الكاملة» المعروض عبر منصة شاهد، تطورًا متسارعًا في الأحداث، بعدما وجدت الشخصية التي تجسدها الفنانة صبا مبارك نفسها متورطة في سرقة أموال سيدة أجنبية، قبل أن تتصاعد الأزمة وتتحول من متهمة بالسرقة إلى متهمة بقتل السيدة، لتواجه خطر الحكم عليها بأقصى عقوبة، عقب الكشف عن تفاصيل الواقعة .

متى تصل عقوبة القتل المقترن بالسرقة إلى الإعدام؟

ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبات المقررة قانونا في حالة القتل المقترن بالسرقة .

وفقاً للقانون المصري، تُعتبر جريمة القتل بدافع السرقة (أي اقتران جريمة القتل بجناية أخرى كسرقة) من الجرائم المشددة التي يعاقب عليها القانون بـ الإعدام شنقاً .

القتل المقترن بجناية: إذا وقع القتل العمد ارتباطاً بجناية أخرى أو تفعيلاً لها (مثل القتل بغرض تسهيل السرقة أو الهروب بالمسروقات)، فإن المادة الخاصة بارتباط القتل بجناية تقضي بتوقيع عقوبة الإعدام.

عقوبة السرقة في القانون .. الحبس 7 سنوات في هذه الحالة

نصت المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.



(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.