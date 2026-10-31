وصول الدعم لمستحقيه..حملات رقابية لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار بالمحافظات

في إطار جهود المحافظات لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.,

الغربية

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المنتجات الغذائية والكيميائية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وتداول المنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملات رقابية مكبرة بمراكز السنطة وبسيون وقطور، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأعلاف والمواد مجهولة البيانات، والمبيدات الزراعية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب مواد كيميائية ومنظفات مخالفة.

ففي مركز السنطة، أسفرت الحملات عن ضبط 8.1 طن من الأعلاف والمواد المختلفة، شملت أعلاف حمام وتسمين مواشٍ وفول علف وبودرة بلاط تستخدم في إضافات الأعلاف، وجميعها دون بيانات أو مستندات توضح مصدرها، كما تم ضبط 86 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، و35 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالتنسيق مع لجنة مديرية الزراعة، بالإضافة إلى 540 كجم صابون سائل دون بيانات و180 قرص بخور ناموس محظور التداول.

ردع مخالفين

وفي مركز بسيون، تمكنت الحملات من ضبط 2 طن من مادة السيبتاج داخل مصنع دهانات دون بيانات توضح الإنتاج أو الصلاحية، و570 كجم من الصابون السائل والكلور داخل براميل دون بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

كما أسفرت الحملات بمركز قطور عن ضبط 300 لتر كلور مجهول المصدر، و185 عبوة فلاش دون فواتير تثبت مصدرها، إلى جانب تحرير 4 مخالفات لتجار تموينيين لعدم مزاولة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

تكثيف حملات الرقابية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المنتجات مجهولة المصدر والمبيدات المحظورة والمواد الكيميائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين والثروة الزراعية.

أسيوط

اعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حصاد الحملات التموينية التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، وأسفرت عن تحرير 600 محضر للمخابز البلدية والأسواق.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، كثفت حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والتجار التموينيين، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت، في مجال الأسواق، عن ضبط 65 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، و100 كيلو جرام من السكر ناقص الوزن، و250 كيلو جرامًا من الأرز دون فواتير، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وزيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنظفات دون فواتير. كما تم ضبط مخالفات بمحطات وقود تتعلق بالتصرف والتجميع دون وجه حق في 8100 لتر من السولار والبنزين.

وأضاف المحافظ أن الحملات رصدت مخالفات لدى عدد من التجار التموينيين تمثلت في التصرف في 1684 كيلو جرامًا من السكر، و1498 زجاجة زيت، و1843 كيس مكرونة، فضلًا عن ضبط أحد مشروعات «جمعيتي» لتصرفه في سلع تموينية بقيمة 39 ألف جنيه.

كما تم تحرير 17 محضر غلق لتجار تموينيين، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، و32 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 498 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة وأسعار المنتجات، ومواصلة العمل لضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الانضباط في الأسواق والمخابز.