فرصة .. خصم 70 % على أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس |تفاصيل

يتمتع المصريون العاملون في الخارج، بامكانية شراء سيارة جديدة والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وذلك بسهولة كبيرة، خاصة بعد القرارات الاخيرة التي تتعلق بهذا الشأن، ومنها خفض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70%، للمصريين في دول الخليج والدول غير الأوروبية التي لا تربطها معاملة جمركية خاصة مع مصر.

ومن السيارات التي يمكن شرائها وارد السعودية، هي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام، ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 التي تنتمي لعائلة الـ SUV، وتتمتع بتصميم خارجي رياضي، مع مصابيح حادة المظهر، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات الداخلية والخارجية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

محرك السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية 147 حصانا.

عزم دوران 250 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

نوع الجر "أمامي و كلي".

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

تتسارع السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، بينما دعمت بتجهيزات داخلية تتضمن شاشة عرض الوسائط، مقود حركة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

طول كلي 4.547 متر.

عرض كلي 1.805 متر.

ارتفاع 1.685 متر.

قاعدة عجلات 2.670 متر.

سعة تخزين خلفية 657 لتر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

قيمة الوديعة الدولارية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

تقدر قيمة الوديعة الدولارية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 وارد السعودية نحو 3857 دولار.