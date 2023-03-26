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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خصم 70% على سعر هيونداي توسان 2023 .. تفاصيل

هيونداي توسان 2023
هيونداي توسان 2023

تعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2023، هي واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والتي جاءت ضمن تخفيضات بلغت 70 % من قيمة الجمارك المطلوبة للمصريين في دول الخليج، ومنها السوق السعودي.

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 هيونداي توسان 2023

ويبحث المصريين العالمين هناك عن سيارة تلبي احتياجات التنقل، بالاضافة إلى الدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد التخفيضات والقرارات الاخيرة التي سهلت من هذه العملية، ومنها فئة السيارات الرياضية.

 هيونداي توسان 2023

تأتي السيارة هيونداي توسان 2023 بتصميم خارجي رياضي، يعتمد على جنوط تتراوح بين 17 و 19 بوصة، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، وبعض التجهيزات منها حساسات ركن، كاميرا للتحكم، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما كهربائية.

 هيونداي توسان 2023

وتحتوي السيارة هيونداي توسان 2023 على شاشة تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وقفل مركزي، مع مكابح ABS، و EBD، ومثبت سرعة، ومقصورة داخلية عصرية، ونظام صوتي ترفيهي مميز.

 هيونداي توسان 2023

وتعمل السيارة هيونداي توسان 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، وبهذه القدرات تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 9 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 هيونداي توسان 2023

ابعاد السيارة هيونداي توسان 2023

 

  • الطول 4500 مم.
  • العرض 1865 مم.
  • الارتفاع 1650 مم.
  • قاعدة عجلات 2680 مم.
  • سعة تخزين خلفية 503 لتر.

 

 هيونداي توسان 2023

قيمة الوديعة الدولارية السيارة هيونداي توسان 2023 وراد السعودية 

 

تقدر قيمة الوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان 2023 بـ 7291 دولار.

هيونداي توسان موديل 2023 SUV السيارة هيونداي توسان موديل 2023 تخفيضات

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