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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هتلم العيلة.. اركب هيونداي ماتريكس 2008 "أوتوماتيك" بهذا السعر

اركب هيونداي ماتريكس
اركب هيونداي ماتريكس 2008 "أوتوماتيك"

تعتبر السيارة هيونداي ماتريكس واحدة من السيارات المحببة لدى الكثير في الشارع المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى اصدارات الصانع الكوري، والذي يقدم طرازات اعتمادية إلى حد كبير، بالاضافة إلى كونها ابرز السيارات العائلة والتي تتمتع بمساحة داخلية رحبة.

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وتحظى السيارة هيونداي ماتريكس بشعبية كبيرة لارتفاعها المناسب عن الارض، والذي يمنحها افضلية التعامل مع بعض الطرق، بالاضافة إلى انتشار قطع الغيار الخاصة بها وتوافرها بأسعار مناسبة، إلى جانب التصميم الخارجي المائل للطابع الرياضي. 

هيونداي ماتريكس 2008 "أوتوماتيك"

اركب هيونداي ماتريكس 2008 "أوتوماتيك" بهذا السعر

 

وظهرت السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 عبر احد صفحات بيع وشراء السيارات الالكترونية، وهي في حالة خارجية جيدة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، بينما تشير الارقام أن السيارة قد خاضت مسافة اجمالية قدرها 218 الف كيلومتر، بينما تقدم بقيمة سعرية بلغت 215 الف جنيه.

 

ومن المعروف عن السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008، تمتعها بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، مع قدرتها على التسارع بشكل قياسي من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية، إلى جانب معدلات اقتصادية نوعًا ما في استهلاك الوقود.

 

وتحتوي السيارة هيونداي ماتريكس بشكل قياسي على مكيف هواء يدوي، بالاضافة إلى سنتر لوك، ووسائد هوائية، مع مكابح ABS، واحزمة امان، ونظام صوتي ترفيهي، مع ابعاد خارجية بلغت 4026 مم للطول الكلي، و 1740 مم للعرض الكلي، و 1636 مم للارتفاع.

 

بالاضافة إلى مساحة تخزين تصل لـ 1284 عند طي المقاعد الخلفية، وبشكل قياسي 354 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 4026 مم، وجنوط تتراوح بين 14 و 15 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح امامية حادة المظهر، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

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