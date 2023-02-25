رنج روفر الغلابة .. لادا نيفا تبدأ من 35 ألف جنيه

اشتهرت السيارة لادا نيفا بـ"رنج روفر الغلابة"، نسبة إلى تصميمها الرياضي، واطلالة الـ SUV التي تتشابه مع عدة طرازات تنتمي إلى تلك الفئة، بالاضافة إلى سعرها المناسب لدى الكثير، وتعد هذه السيارة من ابرز اصدارات شركة لادا، حيث تتميز بقدراتها القوية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

لادا نيفا

رنج روفر الغلابة .. لادا نيفا تبدأ من 35 الف جنيه

زودت السيارة لادا نيفا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال"، بينما تعتمد السيارة على هيكل خارجي رياضي، يضم مصابيح أمامية دائرية الشكل، بالاضافة إلى مصابيح اشارات بالناحية الامامية ايضا.

لادا نيفا

وتأتي السيارة لادا نيفا بعدد ثنائي الابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة، إلى جانب مقصورة داخلية واسعة، مع وجود شبكة علوية لحمل الاغراض في بعض الفئات، بينما ترتكز على جنوط كبيرة نسبيًا، مع غطاء محرك بفتحات تهوئية بالمنتصف.

لادا نيفا

وتحتوي السيارة لادا نيفا على زجاج أمامي ومرايات جانبية بتحكم يدوي، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، مع مقعد امامي قابل للطي، لسهولة الصعود إلى الكابية والمقاعد الخلفية، إلى جانب تمتعها بهيكل خارجي قوي، وشبكة أمامية باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

سعر السيارة لادا نيفا في السوق المصري للسيارات المستعملة

تقدم السيارة لادا نيفا بسعر يتراوح بين 35 الف جنيه وحتى 60 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة والتجهيزات الخاصة بها، بالاضافة إلى تاريخ الاصدار.