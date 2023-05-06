أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر .. اعرف سعرها الآن

تحتل السيارة نيسان صني موديل 2023 قائمة الطرازات الارخص سعرًا، المقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية داخل السوق المصري، كما تحتل ايضا مكانة كبيرة محليًا نسبة إلى انتشارها الواسع والملحوظ، حيث تعد من ابرز سيارات السيدان المطروحة في مصر.

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بسعر يبدأ من 398 ألف و 400 جنيه، لارخص فئة من الفئات الثلاثة الباقية، حيث تعمل هذه النسخة بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، مع بتقنية الجر الامامي للعجلات، متصلا بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي.

نسيان صني موديل 2023

ويتمكن محرك السيارة نيسان صني من ضخ قوة اجمالية بلغت 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون خلال 12.5 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

نسيان صني موديل 2023

وتعتمد الفئة الثانية حتى الرابعة على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، مع سعر يتراوح بين 430 ألف جنيه و 464 ألف جنيه، بينما تضم السيارة باقة من التجهيزات منها، جنوط رياضية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ومكيف هواء تاتش واخر يدوي بحسب الفئات، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات ركن، مع زجاج خلفي ملون.

نسيان صني موديل 2023

ودعمت السيارة بمرايات كهربائية جانبية، وزجاج كهربائي، وبصمة تشغيل وايقاف المحرك للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع وسائد هوائية للحماية عددهم 2 AIRBAGS.

نسيان صني موديل 2023

اسعار جميع فئات السيارات نسيان صني موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الاولى نسيان صني موديل 2023 بسعر 398,400 جنيه.

الفئة الثانية نسيان صني موديل 2023 بسعر 429,500 جنيه.

الفئة الثالثة نسيان صني موديل 2023 بسعر 450,000 جنيه.

الفئة الرابعة نسيان صني موديل 2023 بسعر 464,000 جنيه.