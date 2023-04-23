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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان باترول موديل 2023 في السعودية .. صور

نيسان باترول موديل
نيسان باترول موديل 2023

تعتبر السيارة نيسان باترول موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والتي يقدمها الصانع الياباني داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات، تشمل حزمة من القدرات الفنية والتقنية.

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 نيسان باترول موديل 2023

سعر ومواصفات السيارة نيسان باترول موديل 2023 في السعودية

 

تعتمد السيارة نيسان باترول موديل 2023 على محرك سداسي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة.

 نيسان باترول موديل 2023

ويمكن للسيارة نيسان باترول موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بينما يتقصل هذا الفارق إلى 7.3 ثانية مع محرك اخر بقوة 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 5600 سي سي، 8 سلندر.

 نيسان باترول موديل 2023

كما زودت السيارة نيسان باترول موديل 2023 بمحرك اخر للفئة عالية التجهيز من النسخة نيسمو، والتي تعتمد على محرك سعة 5600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 428 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 560 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.5 ثانية.

 نيسان باترول موديل 2023

سعر نيسان باترول موديل 2023 في السعودية

 

يصل سعر السيارة نيسان باترول موديل 2023 في السعودية إلى 411.199 ريال، وبداية من 210 الاف ريال.

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