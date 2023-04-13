سعر أرخص سيارة "زيرو" من نيسان موديل 2024 بالسوق المصري |صور

تعتبر السيارة نيسان صني، هي ارخص نسخة تقدمها شركة نيسان اليابانية داخل السوق المصري، على الرغم من الاعلان عن طرح موديلات 2024، وذلك بزيادة سعرية قدرها 25 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

نيسان صني موديل 2024

مواصفات وسعر السيارة نيسان صني موديل 2024

احتفظت السيارة نيسان صني موديل 2024 على تصميمها الخارجي، حيث تقدم باطلالة شهيرة ذات مصابيح امامية حادة ومسحوبة الشكل، بالاضافة إلى شبكة أمامية باللون الاسود متعددة المقاطع الهوائية، تحاوطها لمسات من الكروم باللون الفضي، بالاضافة إلى جنوط رياضية تبدأ من الفئة الثالثة، إلى جانب سبولير خلفي.

نيسان صني موديل 2024

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بالعديد من التجهيزات ابرزها، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكيف هواء، وسنتر لوك مركزي، مع امكانية فتح حقيبة التخزين من الداخل، إلى جانب خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وشاشة تتوسط قمرة القيادة للفئة عالية التجهيز.

نيسان صني موديل 2024

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024 ناقل حركة مانيوال من 5 نقلات للفئة الاولى، بينما تأتي الاصدارات الاخرى بناقل سرعات اوتوماتيكي رباعي النقلات بتقنية الدفع الامامي، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود مكابح ABS و EBD، وعدد 2 وسادة هوائية أمامية.

نيسان صني موديل 2024

الاسعار الجديدة لسيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى 423.400 ألف جنيه بدلاً من 398.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية 454.500 ألف جنيه بدلاً من 429.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 475 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه.

الفئة الرابعة 489 ألف جنيه بدلاً من 464 ألف جنيه.