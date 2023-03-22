سعر نيسان صني 2023 الجديدة بالسوق المصرية | صور

تعتبر السيارة نيسان صني أحد أشهر سيارات السيدان على الإطلاق في السوق المصرية، ومن بين أكثرها شهرة ومبيعاً، وشهدت أسعارها زيادة جديدة مؤخراً مما جعلها تقترب من حاجز النصف مليون جنيه لأول مرة.

نيسان صني موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2023

المحرك: 4 سلندر

السعة: سعة 1500 سي سي

القوة: 108 حصانا

العزم الأقصى للدوران : 134 نيوتن/متر

نظام الجر: أمامي

ناقل الحركة: أوتوماتيك من 4 سرعات

السرعة القصوى: 180 كيلومترًا في الساعة

زمن التسارع: 13.2 ثانية

استهلاك الوقود: 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر

نيسان صني موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة نيسان صني موديل 2023

الطول الكلي: 4425 مم

العرض الكلي: 1659 مم

الارتفاع الكلي: 1500 مم

ارتفاع السيارة عن الأرض: 157 مم

قياس قاعدة العجلات: 2600 مم

سعة خزان الوقود: 41 لترًا

نيسان صني موديل 2023

تتوفر السيارة نيسان صني موديل 2023 بالعديد من التجهيزات والكماليات الداخلية مثل نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وشاشة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن خلفية وكاميرا، بالإضافة لمدخل AUX ومصدر للطاقة، ومكيف هواء، بالإضافة إلى زجاج كهربائي وسنتر لوك للأبواب.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023:

نيسان صني موديل 2023 الفئة الأولى بيز لاين مانيوال بقيمة قدرها 398,400 جنيه

نيسان صني موديل 2023 الفئة الثانية بيز لاين أوتوماتيك بقيمة قدرها 429,500 جنيه

نيسان صني موديل 2023 الفئة الثالثة بلس أوتوماتيك بقيمة قدرها 450,000 جنيه

نيسان صني موديل 2023 الفئة الرابعة SUPER SALOON أوتوماتيك بقيمة قدرها 464,000 جنيه .