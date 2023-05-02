أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

تعتبر السيارة اوبل كورسا هي ارخص نسخة يقدمها الصانع الالماني داخل السوق المصري، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها قائمة سيارات اوبل اليوم مع بداية شهر مايو، لتبدأ اسعارها من 809.990 ألف جنيه.

ارخص سيارات اوبل “كورسا” 2023

الاسعار الجديد لسيارات اوبل بالسوق المصري

وتقدم السيارة اوبل كروس لاند والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية بقيمة سعرية تتراوح بين 859.990 جنيه و 939.990 جنيه، بينما يبلغ سعر السيارة اوبل موكا 2023 نحو مليون و 49.990 جنيه للفئة الاولى، و مليون 119.900 جنيه للفئة الثانية.

ارخص سيارات اوبل “كورسا” 2023

مواصفات ارخص سيارة تقدمها اوبل في مصر موديل 2023

زودت السيارة اوبل كورسا بتجهيزات عديدة ومنها، كاميرا خلفية لسهولة التحكم، وشاشة ملونة قياسها 7 بوصة تتوسط مقصورة القيادة، بالاضافة إلى خاصة التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، إلى جانب مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي.

ارخص سيارات اوبل “كورسا” 2023

وتحتوي السيارة اوبل كورسا 2023 على نظام صوتي، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، وبرنامج ABS و EBD الخاص بالمكابح، بينما تتمتع بسرعة قصوى تصل لـ 207 كم/س.

ارخص سيارات اوبل “كورسا” 2023

ويمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 1200 سي سي تيربو، ينتج 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك سداسي السرعات "دفع امامي"

ارخص سيارات اوبل “كورسا” 2023

سعر ارخص سيارات اوبل بالسوق المصري بعد الزيادات الجديدة

الفئة الاولى اوبل كورسا 2023 بسعر 809.990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا 2023 بسعر 869.990 جنيه.