أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر .. سعرها كام ؟

مازالت السيارة بي واي دي F3، تتصدر قائمة ارخص الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري، على الرغم من ارتفاع اسعار جميع فئاتها محليًا بقيمة اجمالية قدرها 10 الاف جنيه، ومن المعرف عن تلك النسخة تقديمها عبر فئتين من التجهيزات، الاولى ذات ناقل سرعة مانيوال، بينما تأتي الفئة الثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية.

ارخص سيارة صينية مطروحة في مصر موديل 2023

وتعتمد جميع الفئات على تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تستمد القوة من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، وتضم السيارة باقة من التجهيزات ومنها، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء يدوي، بالاضافة إلى نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

ارخص سيارة صينية مطروحة في مصر موديل 2023

ويتمكن محرك السيارة بي واي دي F3 من انتاج 145 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 1490 مم للارتفاع الكلي، و 1705 مم للعرض، ووصل الطول الكلي للسيارة إلى 4533 مم، فيما ترتكز على قاعدة عجلات بلغ طولها 2600 مم.

ارخص سيارة صينية مطروحة في مصر موديل 2023

وتضم السيارة من الداخل نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية، مع مفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية تتسع إلى 360 لتر.

الاسعار الجديدة لارخص سيارة صينية مطروحة في مصر موديل 2023

الفئة الاولى "مانيوال" بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 380 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه.

الفئة الثانية "أوتوماتيك" بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه.