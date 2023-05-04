بهذا السعر في مصر .. اشتري أرخص سيارات بيجو موديل 2023

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة بيجو المطروحة داخل السوق المصري، وذلك مع بداية شهر مايو الجاري، ومنها النسخة 301 موديل 2023، حيث شهدت زيادة قدرها 55 ألف جنيه شملت جميع الفئات، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه النسخة هي من تتصدر قائمة الأرخص سعرًا بين سيارات الأسد الفرنسي بيجو.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات ارخص سيارات بيجو موديل 2023 في مصر.

بيجو 301

تتوافر السيارة بيجو 301 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ابرزها، وسائد هوائية للمقاعد الامامية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، ونظام الثبات الالكتروني ESP، مع زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية.

بيجو 301

وتضم ايضا السيارة بيجو 301 موديل 2023 مكيف هواء، وحساسات ركن خلفية، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، إلى جانب تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء لجميع الفئات مكون من 6 نقلات وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

بيجو 301

وتأتي السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 115 حصانا، سعة 1600 سي سي "4 سلندر، و 150 نيوتن/متر لعزم الدوران، بالاضافة إلى مدة زمنية للتسارع تقدر بـ 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، إلى جانب سرعة قصوى تصل 188 كيلومتر/س.

بيجو 301

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 301 داخل السوق المصري، بعد زيادات شهر مايو 2023

الفئة الاولى ACTIVE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 624.990 ألف جنيه بدلاً من 569.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 654.990 ألف جنيه بدلاً من 599.990 ألف جنيه.