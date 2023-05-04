عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بهذا السعر في مصر .. اشتري أرخص سيارات بيجو موديل 2023

بيجو 301
بيجو 301

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة بيجو المطروحة داخل السوق المصري، وذلك مع بداية شهر مايو الجاري، ومنها النسخة 301 موديل 2023، حيث شهدت زيادة قدرها 55 ألف جنيه شملت جميع الفئات، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه النسخة هي من تتصدر قائمة الأرخص سعرًا بين سيارات الأسد الفرنسي بيجو.

أسعار بيجو 3008 موديل 2023 .. صور

أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة في مصر| صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات ارخص سيارات بيجو موديل 2023 في مصر.

 بيجو 301 

تتوافر السيارة بيجو 301 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ابرزها، وسائد هوائية للمقاعد الامامية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، ونظام الثبات الالكتروني ESP، مع زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية.

 بيجو 301 

وتضم ايضا السيارة بيجو 301 موديل 2023 مكيف هواء، وحساسات ركن خلفية، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، إلى جانب تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء لجميع الفئات مكون من 6 نقلات وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 بيجو 301 

وتأتي السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 115 حصانا، سعة 1600 سي سي "4 سلندر، و 150 نيوتن/متر لعزم الدوران، بالاضافة إلى مدة زمنية للتسارع تقدر بـ 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، إلى جانب سرعة قصوى تصل 188 كيلومتر/س.

 بيجو 301 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 301 داخل السوق المصري، بعد زيادات شهر مايو 2023 

 

الفئة الاولى ACTIVE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 624.990 ألف جنيه بدلاً من 569.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بيجو 301 موديل 2023 بسعر 654.990 ألف جنيه بدلاً من 599.990 ألف جنيه.

بيجو صد رد تقنية الفيديو 301 موديل 2023 سعر ومواصفات ارخص سيارات بيجو مصر سيارة بيجو 301 الأسعار الرسمية الاسعار الرسمية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

أسعار فيات تيبو الجديدة موديل 2023 في مصر .. صور

أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

بسعر جديد الان .. شيري تيجو 3 موديل 2023 الارخص من فئتها

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

للبيع.. سيارة مرسيدس بنز 300SL Roadster موديل 1961

اعرف أحدث أسعار ام جي HS .. لمحبي الـ SUV |صور

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

وزير التعليم عن تطوير مناهج الإعدادية: نركز على الكيف وليس الكم

4 ابراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به .. أعرف أنت منهم ولا لأ

دعاء الصدقة عن المريض وفضلها في الشرع الشريف

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

روسيا تكشف عن دخول العلاقات مع فرنسا "نظام الصمت"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ