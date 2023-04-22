أسعار بيجو 3008 موديل 2023 .. صور

تعتبر السيارة بيجو موديل 2023، واحدة من ابرز السيارات التي يقدمها الصانع الفرنسي داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بينما ابدأ اسعارها محليًا من مليون 199.990 ألف جنيه، وذلك بعد أن شهدت زيادة سعرية مع بداية ابريل تراوحت بين 50 ألف و 60 ألف جنيه.

بيجو 3008 موديل 2023

مواصفات واسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء سداسي السرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو".

بيجو 3008 موديل 2023

ويتمكن هذا المحرك من ضخ قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مع القدرة على الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، بينما يصل عزم الدوران إلى 240 نيوتن/متر.

وتستخدم السيارة بيجو 3008 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافة قدرها 100 كيلومتر، بينما تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة.

بيجو 3008 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

قاعدة عجلات 2675 مم.

طول 4447 مم.

عرض 1841 مم.

ارتفاع 1615 مم.

ارتفاع الخلوص الارضي 187 مم.

مساحة التخزين 520 لتر.

الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,199,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,309,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,434,990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,444,990 جنيه.