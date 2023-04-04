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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 تحديثاً جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وتقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بأربعة فئات، وتعتبر أغلى إصدارات الشركة الفرنسية.

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 بيجو 5008 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,314,990 جنيه بدلاً من 1,264,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,424,990 جنيه بدلاً من 1,364,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة  GT بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه بدلاً من 1,489,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة  GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,559,990 جنيه بدلاً من 1,499,990 جنيه

 بيجو 5008 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023

الارتفاع الكلي: 1.646 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

الطول الكلي: 4.641 متر

العرض الكلي: 1.844 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 190

سعة خزان الوقود: 53 لتر

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

 بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

محرك: 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر

القوة: 165 حصانا

عزم الدوران: 240 نيوتن/متر

ناقل الحركة: أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات

الدفع: جر أمامي للعجلات

استهلاك الوقود: 6 لترات لكل 100 كيلومتر

السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة

التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر/ساعة: 9.2 ثانية

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