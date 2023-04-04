أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر

شهدت أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 تحديثاً جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وتقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بأربعة فئات، وتعتبر أغلى إصدارات الشركة الفرنسية.
أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,314,990 جنيه بدلاً من 1,264,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,424,990 جنيه بدلاً من 1,364,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه بدلاً من 1,489,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,559,990 جنيه بدلاً من 1,499,990 جنيه
قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023
الارتفاع الكلي: 1.646 متر
قاعدة العجلات: 2.840 متر
الطول الكلي: 4.641 متر
العرض الكلي: 1.844 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 190
سعة خزان الوقود: 53 لتر
سعة صندوق السيارة: 510 لتر
مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023
محرك: 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر
القوة: 165 حصانا
عزم الدوران: 240 نيوتن/متر
ناقل الحركة: أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات
الدفع: جر أمامي للعجلات
استهلاك الوقود: 6 لترات لكل 100 كيلومتر
السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة
التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر/ساعة: 9.2 ثانية