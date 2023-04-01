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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

صدى البلد

يشهد السوق المصري للسيارات منافسة قوية خاصة في فئتي سيارات السيدان والكروس أوفر، وخاصة من علامات تجارية شهيرة مثل تويوتا وكيا وهيونداي وسكودا و هوندا. 

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كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تحصل السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 :

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه.     

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه.

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه. 

الفئة الخامسة GT-LINE بقيمة قدرها 1,499,900 جنيه.

 

سكودا سوبيرب موديل 2023

سكودا سوبيرب موديل 2023

تعتمد سكودا سوبيرب موديل 2023 ، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DSG تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، وتتسارع في مدة زمنية تصل الى 8.8 ثانية عند الانطلاق من وضعية السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا سوبيرب في مصر:

 الفئة الأولى Dynamic بقيمة قدرها 1,175,000 جنيه.

 الفئة الثانية Ambition بقيمة قدرها 1,250,000 جنيه .

 الفئة الثالثة Sportline بقيمة قدرها 1,400,000 جنيه.

 

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

جاءت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، تيربو رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، وتتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر.

 

أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022:

الفئة الاولى SMART موديل 2022 بسعر 600,000 جنيه.   

الفئة الثانية AT SMART TWO TONE موديل 2022 بسعر 625,000 جنيه .

الفئة الثالثة SMART PLUS موديل 2022 بسعر 630,000 جنيه .

الفئة الرابعة SMART PLUS TWO TONE موديل 2022 بسعر 660,000 جنيه .

الفئة الخامسة MODERN موديل 2022 بسعر 715,000 جنيه.

الفئة السادسة ADVANCED موديل 2022 بسعر 755,000 جنيه.

الفئة السابعة PREMIUM موديل 2022 بسعر 990,000 جنيه .

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الجر الخلفي أو الكلي، بحسب الفئة المطروحة، حيث تقدم الفئة SMART بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، بقوة اجمالية 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023: 

أول فئة SMART موديل 2023 بسعر 1,740,000 جنيه.

ثاني فئة ELEGANCE موديل 2023 بسعر 1,890,000 جنيه.

ثالث فئة SPORT موديل 2023 بسعر 1,990,000 جنيه. 

هوندا اكورد موديل 2022 

هوندا اكورد موديل 2022 

تستمد هوندا اكورد موديل 2022  قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة تصل الى 188 حصانا، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، وعزم اقصى للدوران 260 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، في مدة زمنية تبلغ 7.5 ثانية.

 

أسعار هوندا اكورد موديل 2022 :

بلغ السعر الجديد للسيارة هوندا اكورد موديل 2022  في مصر نحو 1,495,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر هيونداي توسان سكودا سوبيرب كيا سبورتاج كيا سبورتاج

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