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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. جميع فئات فورد فوكاس بخصم 70%

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الأمريكية فورد باقة من أقوى السيارات، أبرزها فوكاس الجديدة كلياً، والتي حصلت على خصم يبلغ 70% على قيمة الوديعة الدولارية عند استيرادها من الخارج.

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فورد فوكاس موديل 2023

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، جاءت على النحو التالي:

  • تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.
  • مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.
  • تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.
  • إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.
  • العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة.
  • إلغاء حظر البيع على السيارات المستوردة.
  • إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة حسب عدد الكماليات والمحرك.
  • إلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة.
فورد فوكاس موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة فورد فوكاس

فورد فوكاس "الفئة الكاملة":

موديل 2019 بقيمة 4,349 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,705 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,410 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,196 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,630 دولار.

 

فورد فوكاس "الفئة المتوسطة":

موديل 2019 بقيمة 4,226 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,572 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,257 دولار.

موديل 2022 بقيمة 6,021 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,442 دولار.

 

فورد فوكاس "الفئة الأساسية":

موديل 2019 بقيمة 4,103 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,439 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,104 دولار.

موديل 2022 بقيمة 5,845 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,255 دولار.

فورد فوكاس موديل 2023

مواصفات السيارة فورد فوكاس موديل 2023

تستمد السيارة فورد فوكاس موديل 2023، قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

وتأتي السيارة فورد فوكاس موديل 2023 على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية بطريقة عرضية، ومصابيح LED نهارية، وتأتى بأبعاد خارجية بطول بلغ 4647 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1471 مم للارتفاع.

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