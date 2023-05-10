باق 4 أيام.. اشتري BMW بربع الثمن | تفاصيل

أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات، ويأتي ذلك بناء على مطالب المواطنين المقيمين في الخارج.

BMW 520I

يتم التسجيل في البرنامج واختيار نوع السيارة والموديل والسنة ونوع المحرك (كهرباء أو بنزين) وحجم سعة المحرك، بالإضافة لبلد الإقامة وبلد منشأ السيارة، مع إيضاح حالة السيارة جديدة أو مستعملة، وعند التسجيل في البرنامج سيتم الاستفادة من عدة مميزات، مثل تخفيض يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

BMW 520I

تمت إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة، كما تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وسيتم تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وإلغاء حظر البيع على السيارة المستوردة، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة.

BMW 520I

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW 520I (الفئة الأساسية)

موديل 2019 بقيمة 15,325 دولار.

موديل 2020 بقيمة 17,395 دولار.

موديل 2021 بقيمة 17,765 دولار.

موديل 2022 بقيمة 21,062 دولار.

موديل 2023 بقيمة 22,537 دولار.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW 520I (الفئة المتوسطة)

موديل 2019 بقيمة 15,785 دولار.

موديل 2020 بقيمة 17,917 دولار.

موديل 2021 بقيمة 18,298 دولار.

موديل 2022 بقيمة 21,694 دولار.

موديل 2023 بقيمة 23,213 دولار.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW 520I (الفئة الأساسية)

موديل 2019 بقيمة 16,245 دولار.

موديل 2020 بقيمة 18,439 دولار.

موديل 2021 بقيمة 18,831 دولار.

موديل 2022 بقيمة 22,326 دولار.

موديل 2023 بقيمة 23,889 دولار.