عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باق 4 أيام.. اشتري BMW بربع الثمن | تفاصيل

صدى البلد

أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات، ويأتي ذلك بناء على مطالب المواطنين المقيمين في الخارج.

BMW 520I

يتم التسجيل في البرنامج واختيار نوع السيارة والموديل والسنة ونوع المحرك (كهرباء أو بنزين) وحجم سعة المحرك، بالإضافة لبلد الإقامة وبلد منشأ السيارة، مع إيضاح حالة السيارة جديدة أو مستعملة، وعند التسجيل في البرنامج سيتم الاستفادة من عدة مميزات، مثل تخفيض يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

BMW 520I

تمت إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة، كما تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وسيتم تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وإلغاء حظر البيع على السيارة المستوردة، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة.

BMW 520I

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW 520I  (الفئة الأساسية)

موديل 2019 بقيمة 15,325 دولار.

موديل 2020 بقيمة 17,395 دولار.

موديل 2021 بقيمة 17,765 دولار.

موديل 2022 بقيمة 21,062 دولار.

موديل 2023 بقيمة 22,537 دولار.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW 520I (الفئة المتوسطة)

موديل 2019 بقيمة 15,785 دولار.

موديل 2020 بقيمة 17,917 دولار.

موديل 2021 بقيمة 18,298 دولار.

موديل 2022 بقيمة 21,694 دولار.

موديل 2023 بقيمة 23,213 دولار.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد BMW 520I (الفئة الأساسية)

موديل 2019 بقيمة 16,245 دولار.

موديل 2020 بقيمة 18,439 دولار.

موديل 2021 بقيمة 18,831 دولار.

موديل 2022 بقيمة 22,326 دولار.

موديل 2023 بقيمة 23,889 دولار.

 

 

BMW BMW 520I 520i المصريين بالخارج وزارة الإتصالات وزارة الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

موضوعات متعلقة

أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية السيارة

فولكس فاجن تكشف عن جولف R الجديدة| صور

سعر تويوتا كورولا الجديدة في السعودية | صور

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

تقترب من مليون جنيه .. أسعار كيا أكسيد الجديدة بالسوق المصري| صور

رولز رويس تقدم رسمياً أول سيارة كهربائية في تاريخها| صور

تسلا تكشف عن باقة من التحسينات لـ سيارة S Plaid | صور

ترشيحاتنا

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة

جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بشأن هدف واشنطن في الحرب ضد روسيا

ضياء رشوان : لا خطوط حمراء بالحوار الوطني| ومصر ليس بها معتقلون سياسيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

رماها في الشارع.. طلاق عروس من يُؤتمن على العرض يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ