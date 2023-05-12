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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 110 ألف جنيه| صور

صدى البلد

يبحث العديد من محدودي الدخل عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

يستعرض صدى البلد أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 110 ألف جنيه.

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سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 بمحرك أربعة سلندر، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2007 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

أ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة كيا سبكترا موديل 2003 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

 

رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة رينو لوجان موديل 2012 نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2004

دايو نوبيرا موديل 2004

تأتي السيارة دايو نوبيرا موديل 2000 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا كيا سبكترا سكودا اوكتافيا A4 سكودا أوكتافيا A4 سبكترا

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