5 سيارات جديدة في مصر .. بـ 400 ألف جنيه | اشتري زيرو

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المنوعة، سواء من فئة السيدان او الهاشتباك، بالاضافة إلى تنوع بلد المنشأ والعلامات التجارية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل صانع، ويبقى عامل السعر من اهم العوامل التي تتوقف عندها عملية الشراء.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات جديدة داخل السوق المصري ضمن قائمة الـ 400 الف جنيه.

5 سيارات جديدة داخل السوق المصري

نبدأ بالسيارة بي واي دي F3 موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة جلعت الفئة الاولى "مانيوال" تصل إلى سعر الـ 400 الف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك نحو 450 الف جنيه، وتعتبر هذه السيارة من اصدارات السيدان الشهيرة في مصر، والتي يقدمها الصانع الصيني بموتور 1500 سي سي، قوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

5 سيارات جديدة داخل السوق المصري

كما تقدم شركة سوزوكي اليابانية سيارتها من عائلة الهاتشباك "سيلاريو"، بسعر رسمي يبدأ من 399.900 جنيه وحتى 489.900 جنيه، وتأتي هذه السيارة من خلال 4 فئات، الاهيرة تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية، بينما تقدم الفئات الثلاثة الاولى بناقل حركة مانيوال، ولكن تعمد السيارة في قدراتها الفنية على محرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات جديدة داخل السوق المصري

وتنافس شركة شيري الصينية ضمن قائمة الـ 400 الف بالنسخة اريزو 5 موديل 2023 وهذا سعر الفئة الاولى مانيوال منها، بينما تأتي الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 440 الف جنيه، أما عن الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بسعر 465 الف جنيه، وتعمل هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، ينتج 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع قدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

5 سيارات جديدة داخل السوق المصري

وتقدم شركة ميتسوبيشي السيارة اتراج من فئة السيدان بقيمة سعرية بلغت 465 الف جنيه بعد ان شهدت زيادة جديدة قدرها 20 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المحلي، كما شهدت نلنسخة ميراج من فئة الهاتشباك نفس قيمة الزيادة السعرية لتصل القيمة الاجمالية للسيارة إلى 480 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة داخل السوق المصري

وتأتي السيارة اتراج موديل 2023 بتصميم من فئة السيدان، بينما تقدم النسخة ميراج بتصميم الهاتشباك، ولكن تستمد جميع الطرازات قوتها من محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة بلغت 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT مع تقنية الجر الامامي للعجلات.