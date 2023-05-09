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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة تحمل شعار هيونداي في مصر .. اشتري زيرو

صدى البلد

تسيطر السيارة اكسنت RB موديل 2023 على قائمة الاصدارات الارخص سعرًا داخل السوق المصري، والتي تحمل شعار شركة هيونداي الكورية الجنوبية، حيث تقدم السيارة عبر تصميم السيدان الشهير، من خلال 5 فئات وبسعر يبدأ من 460 ألف جنيه.

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سيارة اكسنت RB 

ويقدم موقع "صدى البلد" في السطور القادمة مواصفات ارخص سيارات هيونداي في مصر "اكسنت RB"، واحدث اسعار موديلات 2023.

 

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وقفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تشمل شاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تتحكم في الاوامر الصوتية، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكابح EBD ونظام الوسائد الهوائية للحماية.

سيارة اكسنت RB 

وتحتوي السيارة اكسنت RB على جنوط تتراوح بين 14 و 15 بوصة، بينما تأتي بأبعاد خارجية بلغت 4370 مم للطول الكلي، وبعرض اجمالي يصل لـ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، و 147 للخلوص الارضي، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية للسيارة إلى 389 لتر.

سيارة اكسنت RB 

وتتمتع جميع فئات السيارة اكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات ايضا سعة 1600 سي سي "4 سلندر"، يمكنه انتاج 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 11.1 ثانية، إلى جانب اعتمادها على تقنية الجر الامامي للعجلات.

سيارة اكسنت RB 

الاسعار الرسمية لارخص سيارات هيونداي 2023 "اكسنت RB".

 

الفئة الاولى TINTED GLASS بقيمة قدرها 460,000 جنيه.

الفئة الثانية  SR TINTED GLASS بقيمة قدرها 470,000 جنيه.

الفئة الثالثة GLASS DAB ABS TINTED بقيمة قدرها 485,000 جنيه.

الفئة الرابعة GLASS DAB ABS PLUS TINTED بقيمة قدرها 499,000 جنيه.

الفئة الخامسة  HIGHLINE بقيمة قدرها 509,000 جنيه.

سيارة هيونداي اكسنت ارخص سيارات هيونداي الاسعار الرسمية لارخص سيارات هيونداي ارخص سيارات هيونداي 2023

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