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فرص عمل في ألمانيا وأوروبا.. تفاصيل ملتقى تنقل العمالة 2026 ومواعيد استقبال الشباب في القاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فرص عمل في ألمانيا وأوروبا.. تفاصيل ملتقى تنقل العمالة 2026 ومواعيد استقبال الشباب في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تتجه الأنظار إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، مع الاستعداد لانطلاق فعاليات «ملتقى تنقل العمالة 2026»، الذي يستهدف تعريف الشباب المصري بفرص العمل المتاحة في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وتسليط الضوء على الطرق القانونية للسفر والعمل بالخارج، في ظل تزايد اهتمام الشباب باكتساب الخبرات المهنية وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم الوظيفي.

ويجمع الملتقى، المقرر انعقاده خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، ممثلين عن مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب أصحاب العمل ومؤسسات التعليم والتدريب، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنقل العمالة وربط المهارات المصرية باحتياجات أسواق العمل الأوروبية.
 

بوابة أوروبا.. موعد استقبال الجمهور في القاهرة

ويستقبل الملتقى الجمهور يومي 27 و28 أكتوبر، تحت عنوان «بوابة أوروبا»، بمركز غرناطة في مصر الجديدة، بداية من الساعة الثانية والنصف عصرًا، لإتاحة الفرصة أمام الشباب والطلاب والخريجين وأصحاب المهارات للتعرف على متطلبات العمل في ألمانيا والدول الأوروبية المشاركة.

وتقدم الفعاليات تجربة تفاعلية تساعد الزوار على فهم الخطوات العملية المطلوبة للاستعداد للعمل بالخارج، بدءًا من تحديد المهارات التي تحتاجها الأسواق الأوروبية، مرورًا بإعداد السيرة الذاتية والتقدم للوظائف، وصولًا إلى متطلبات اللغة والاعتراف بالمؤهلات الدراسية والمهنية وإجراءات الحصول على التأشيرة.

استشارات مجانية للتقديم على الوظائف الأوروبية

ومن أبرز الفعاليات التي يتضمنها الملتقى، إتاحة استشارات فردية يقدمها متخصصون في مجال تنقل العمالة، لمساعدة الزوار على التعرف على متطلبات التوظيف وتجهيز المستندات اللازمة وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

وتتناول الاستشارات كيفية إعداد سيرة ذاتية احترافية، والتقديم على الوظائف، وتعلم اللغات المطلوبة، إلى جانب التعرف على الإجراءات المرتبطة بالسفر والعمل بصورة قانونية، مع إمكانية حجز بعض الجلسات مسبقًا وفقًا للمواعيد المتاحة وشروط التسجيل.

كما يشهد الملتقى مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد الأوروبي، للتعريف بطبيعة أسواق العمل والمهارات المطلوبة ومسارات التوظيف المتاحة.

ويضم الجناح الألماني ممثلين عن السفارة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، ومعهد جوته، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي «DAAD»، إلى جانب شركاء من القطاعين العام والخاص.

ويستطيع الزوار كذلك المشاركة في جلسات نقاشية تجمع الخبراء وأصحاب الأعمال والمتخصصين، لمناقشة احتياجات سوق العمل الدولي والمهارات التي تعزز فرص المنافسة، فضلًا عن أنشطة تفاعلية للتعرف على طبيعة الحياة والعمل في ألمانيا ودول أوروبا.

تعاون مصري أوروبي لربط المهارات باحتياجات سوق العمل

ولا تقتصر أهمية الملتقى على تقديم المعلومات والإرشادات للجمهور، بل تمتد إلى مناقشة سبل تطوير التعاون بين المؤسسات المصرية والأوروبية، من خلال حوارات متخصصة حول السياسات واحتياجات أصحاب العمل وفرص بناء شراكات جديدة في مجال التوظيف.

وتركز هذه المناقشات على دور القطاع الخاص الألماني، مع العمل على توسيع مجالات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من المهارات المصرية وتلبية احتياجات أسواق العمل بصورة منظمة.

المركز المصري الألماني ودعم الهجرة النظامية

وينظم الملتقى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج «EGC»، بالشراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وبتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

ويقدم المركز خدمات المعلومات والإرشاد بشأن فرص العمل ومسارات الهجرة النظامية، إلى جانب دعم تطوير المهارات ومساعدة المصريين العائدين من الخارج على إعادة الاندماج والاستفادة من خبراتهم.

في الختام، يمثل «ملتقى تنقل العمالة 2026» فرصة أمام الشباب المصري للتعرف على متطلبات التوظيف في أوروبا من مصادر متخصصة، وفهم الإجراءات القانونية اللازمة قبل اتخاذ قرار السفر، بما يساعدهم على التخطيط لمستقبلهم المهني على أسس واضحة، بعيدًا عن المعلومات غير الموثوقة والوعود الوهمية المتعلقة بالعمل في الخارج.

مصر أوروبا ألمانيا فرص العمل

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