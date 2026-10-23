إعصار تشامبي يضرب تايوان.. مصرع شخص وإصابة 94 وإلغاء 931 رحلة جوية

أغلقت تايوان معظم أنشطتها، اليوم الجمعة، استعدادًا لوصول الإعصار تشامبي، الذي يُتوقع أن يجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة، ورغم تراجع قوته، لا يزال من المحتمل أن يضرب الجزيرة مباشرة.

إعصار يهدد تايوان

وكان تشامبي قد بلغ في وقت سابق قوة الإعصار الفائق، وصُنّف ضمن أقوى العواصف التي شهدها المحيط الهادئ هذا العام، ولا يزال مصحوبًا بهبات رياح تبلغ سرعتها نحو 191 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزه، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.



وكان الإعصار على بُعد نحو 320 كيلومترًا شرق الطرف الجنوبي لتايوان، بحسب إدارة الأرصاد الجوية المركزية.

وتشير التوقعات إلى أنه سيمر بمحاذاة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، ثم يتجه شمالًا نحو الساحل الصيني، قبل أن يتحرك في نهاية المطاف إلى جنوب اليابان.

وأعلنت السلطات التايوانية مقتل شخص وإصابة 94 آخرين، فيما قالت الحكومة إن نحو 1300 شخص أُجلوا من المناطق الجبلية.



وقال ليو بي تنج، خبير الأرصاد الجوية في إدارة الأرصاد التايوانية، لرويترز، إنه لا يمكن استبعاد وصول الإعصار إلى اليابسة إذا تباطأت حركته أو دار في مسار دائري أو تمايل من جانب إلى آخر أثناء اقترابه من تايوان.



وأضاف ليو أن نطاق رياح العاصفة واسع للغاية، ويُعد من بين الأكبر خلال السنوات الأخيرة، محذرًا من أن تباطؤ الإعصار قد يؤدي إلى استمرار تأثير الرياح القوية على تايوان لفترة أطول.



وتلقت المدن الساحلية تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحذر من هبات رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومترًا في الساعة، وتحث السكان على الاحتماء فورًا، فيما كان من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى نحو متر واحد في المناطق الجبلية الشمالية، بما في ذلك المناطق المحيطة بالعاصمة تايبيه.