قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: إسرائيل تستعد لجولة قتال جديدة مع حزب الله
فرص عمل في ألمانيا وأوروبا.. تفاصيل ملتقى تنقل العمالة 2026 ومواعيد استقبال الشباب في القاهرة
الإمارات: إغلاق الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين بعد تسرب نفطي
إعصار تشامبي يضرب تايوان.. مصرع شخص وإصابة 94 وإلغاء 931 رحلة جوية
حالة غضب داخل الأهلي بسبب مستوى إمام عاشور
سعر الذهب الآن في الصاغة
حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما
الكلاسيكو من جديد.. معلومات بارزة عن ديربي الأرض بين برشلونة وريال مدريد
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
دعاء المرأة لزوجها المتوفي يوم الجمعة.. تعرف عليه
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي تجاه الرياض
توقفوا هذا ليس هدف الاحتجاج.. الكشف عن الفتاة التي واجهت ناهبي المتاجر في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار تشامبي يضرب تايوان.. مصرع شخص وإصابة 94 وإلغاء 931 رحلة جوية

إعصار في تايوان
إعصار في تايوان
إلهام عبد العزيز

أغلقت تايوان معظم أنشطتها، اليوم الجمعة، استعدادًا لوصول الإعصار تشامبي، الذي يُتوقع أن يجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة، ورغم تراجع قوته، لا يزال من المحتمل أن يضرب الجزيرة مباشرة.

إعصار يهدد تايوان

وكان تشامبي قد بلغ في وقت سابق قوة الإعصار الفائق، وصُنّف ضمن أقوى العواصف التي شهدها المحيط الهادئ هذا العام، ولا يزال مصحوبًا بهبات رياح تبلغ سرعتها نحو 191 كيلومترًا في الساعة بالقرب من مركزه، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.


وكان الإعصار على بُعد نحو 320 كيلومترًا شرق الطرف الجنوبي لتايوان، بحسب إدارة الأرصاد الجوية المركزية. 

وتشير التوقعات إلى أنه سيمر بمحاذاة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، ثم يتجه شمالًا نحو الساحل الصيني، قبل أن يتحرك في نهاية المطاف إلى جنوب اليابان.

وأعلنت السلطات التايوانية مقتل شخص وإصابة 94 آخرين، فيما قالت الحكومة إن نحو 1300 شخص أُجلوا من المناطق الجبلية.


وقال ليو بي تنج، خبير الأرصاد الجوية في إدارة الأرصاد التايوانية، لرويترز، إنه لا يمكن استبعاد وصول الإعصار إلى اليابسة إذا تباطأت حركته أو دار في مسار دائري أو تمايل من جانب إلى آخر أثناء اقترابه من تايوان.


وأضاف ليو أن نطاق رياح العاصفة واسع للغاية، ويُعد من بين الأكبر خلال السنوات الأخيرة، محذرًا من أن تباطؤ الإعصار قد يؤدي إلى استمرار تأثير الرياح القوية على تايوان لفترة أطول.


وتلقت المدن الساحلية تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحذر من هبات رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومترًا في الساعة، وتحث السكان على الاحتماء فورًا، فيما كان من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى نحو متر واحد في المناطق الجبلية الشمالية، بما في ذلك المناطق المحيطة بالعاصمة تايبيه.

إعصار تايوان الأعاصير اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مروحيات عسكرية

عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إلهان عمر وترامب

هل تزوجت شقيقها؟| إلهان عمر ترحل من واشنطن.. وترامب يهددها بالسجن والترحيل

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

محمد رمضان

خناقة مع النمر.. محمد رمضان يطمئن جمهوره بعد إصابته أثناء تصوير «عشماوي»

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

الزواج

كيفية اختيار شريك الحياة عند الزواج.. أمور مهمة للرجل والمرأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنفي صحة منشور متداول بشأن التثبيت النهائي لخطباء المكافأة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي الأستاذ الدكتور محمد حسن فريد في وفاة والدته

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد