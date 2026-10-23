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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال التبت بالصين إلى 16 وفاة و65 مصابا

زلزال التبت
زلزال التبت
إلهام عبد العزيز

 ارتفع عدد المصابين جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات وضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين إلى 65 شخصًا، وفقًا لما أعلنته الحكومة المحلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، فيما استقر عدد القتلى عند 16 شخصًا.

ضحايا زلزال التبت

وضرب الزلزال مدينة ناغتشو، الواقعة في شمال التبت، وهي منطقة مرتفعة الارتفاع وقليلة السكان، ويُعد أقوى زلزال يضرب الصين منذ يناير 2024.


وأعلنت إدارة شرطة ناغتشو، في منشور منفصل على تطبيق المراسلة «ويتشات» في وقت مبكر من صباح الجمعة، إرسال أكثر من 300 شرطي، من بينهم أفراد من شرطة المرور والشرطة المجتمعية، إلى مركز الزلزال للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة الطارئة.


وأضافت الشرطة أن الضباط تفقدوا الأضرار التي لحقت بالمنازل، وساعدوا السكان على الانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا.


وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة على تطبيق «دويين»، النسخة الصينية من تطبيق تيك توك، أفرادًا من الشرطة وهم يحمّلون الإمدادات في شاحنة خلال الليل، ويفحصون أحد المباني والأنقاض باستخدام المصابيح اليدوية.


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنه جرى نقل أكثر من 12 ألف شخص إلى أماكن آمنة.

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