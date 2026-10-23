سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار في السوق الرسمية صباح اليوم الجمعة 23-10-2026 على مستوى البنوك المصرية.

الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار في البنوك المصرية ثباتًا من دون تغيير بعد آخر يوم عمل لها أمس في السوق الرسمية.

تحركات الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمس بمقدار 178 قرشًا على الأقل داخل البنوك المصرية وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار 55.25 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 54.6 جنيه للشراء و 54.7 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيه للشراء و 55.3 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي وأبو ظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 55.22 جنيه للشراء و 55.32 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، مصر".

الدولار في أغلب بنوك مصر

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع "المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 55.27 جنيه للشراء و 55.37 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبو ظبي الإسلامي، HSBC".