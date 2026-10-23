مفاجأة في سباق الكرة الذهبية 2026| الحاسوب الخارق يستبعد يامال ومبابي ويختار الفائز حتى 2036

في توقعات تفتح الباب أمام منافسة مثيرة بين نجوم كرة القدم العالمية، وضع حاسوب خارق النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في صدارة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، متفوقًا على مجموعة من أبرز المواهب الشابة والنجوم الكبار، وفي مقدمتهم الإسباني لامين يامال والفرنسي كيليان مبابي.

وجاءت هذه التوقعات، التي نشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، لتسلط الضوء ليس فقط على هوية الفائز المحتمل بالجائزة هذا العام، بل أيضًا على الأسماء التي قد تسيطر على عرش كرة القدم العالمية خلال السنوات العشر المقبلة.



هاري كين المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية 2026

بحسب التقرير البريطاني، تصدر هاري كين قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026، بعدما منحه الحاسوب الخارق نسبة ترجيح بلغت 58%، وهي نسبة تضعه في موقع متقدم بفارق واضح عن منافسيه.

وحل الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، في المركز التالي بنسبة بلغت 18%، بينما جاء الفرنسي كيليان مبابي ضمن أبرز المنافسين على الجائزة، في ظل استمرار تألقه على الساحة الأوروبية.

ويأتي تقدم كين مدعومًا بالأرقام التي حققها خلال موسم استثنائي، إذ سجل 61 هدفًا مع بايرن ميونخ، ووصل إجمالي أهدافه إلى 73 هدفًا بقميص النادي والمنتخب، ليسهم في قيادة الفريق البافاري إلى التتويج.

وتعزز هذه الأرقام من فرص المهاجم الإنجليزي في المنافسة على الجائزة الفردية الأهم في كرة القدم، خاصة أن الأداء التهديفي والتأثير في نتائج الفريق يمثلان عاملين بارزين في تقييم المرشحين.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة البريطانية لندن، التي تستضيف حفل النسخة السبعين من جائزة الكرة الذهبية، والمقرر إقامته يوم الاثنين المقبل على مسرح «لندن بالاديوم»، وفقًا لما ورد في التقرير.

ومن المنتظر أن يقدم الحفل النجم الفرنسي السابق تيري هنري والإعلامية كيت سكوت، وسط ترقب عالمي لمعرفة هوية اللاعب الذي سيحصد الجائزة، خلفًا للفرنسي عثمان ديمبلي، الفائز بالنسخة الماضية.

وتكتسب النسخة الجديدة أهمية خاصة مع اشتداد المنافسة بين أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة، في ظل وجود أسماء مثل كين ومبابي ويامال، الذين يمثلون مدارس مختلفة في الأداء والقدرات التهديفية.

الحاسوب الخارق يتوقع الفائزين بالكرة الذهبية حتى 2036

لم تتوقف توقعات الحاسوب الخارق عند تحديد المرشح الأبرز لنسخة 2026، بل امتدت إلى استشراف أسماء الفائزين المحتملين بالجائزة على مدار العقد المقبل، في قائمة تضم نجومًا حاليين ومواهب يُنتظر أن يكون لها تأثير كبير في مستقبل اللعبة.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

2026: هاري كين – بايرن ميونخ.

2027: لامين يامال – برشلونة.

2028: جود بيلينغهام – ريال مدريد.

2029: مايكل أوليسيه – بايرن ميونخ.

2030: إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي.

2031: لامين يامال – برشلونة.

2032: إندريك – ريال مدريد.

2033: باو كوبارسي – برشلونة.

2034: أردا غولر – ريال مدريد.

2035: لامين يامال – برشلونة.

2036: إستيفاو – تشيلسي.

وتمنح هذه التوقعات لامين يامال مكانة استثنائية، إذ ترجح فوزه بالكرة الذهبية ثلاث مرات بحلول عام 2036، في إشارة إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها النجم الإسباني، رغم صغر سنه.

ومع ذلك، تظل هذه النتائج توقعات حسابية وليست ضمانًا لما ستشهده الملاعب مستقبلًا، إذ تتأثر المنافسة على الجائزة بعوامل عديدة، من بينها مستوى اللاعبين، والبطولات التي يحققونها، والاستمرارية، والظروف المحيطة بمسيرتهم الاحترافية.

لامين يامال يرى نفسه الأحق بالجائزة

على الرغم من تقدم هاري كين في حسابات الحاسوب الخارق، فإن لامين يامال لا يبدو مستعدًا للتنازل عن طموحه في التتويج بالكرة الذهبية، إذ عبّر عن ثقته بأحقيته في الفوز بالجائزة خلال العام الحالي.

وقال نجم برشلونة: «أعتقد أنني أستحقها هذا العام، بسبب ما فزت به. لمن سأمنحها؟ لأفضل لاعب في العالم».

وتعكس تصريحات يامال ثقته في قدراته وما قدمه من مستويات، كما تضيف مزيدًا من الإثارة إلى سباق الجائزة، الذي لا تحسمه التوقعات وحدها، بل ينتظر القرار النهائي الذي سيكشف عن هوية الفائز.