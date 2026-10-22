تصويت B.O.A.T يثير الجدل.. هل ينافس رونالدو ميسي على لقب الأفضل في تاريخ الكرة الذهبية؟

أثار إطلاق مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية تصويتًا جديدًا تحت اسم B.O.A.T، لاختيار أعظم لاعب فاز بالكرة الذهبية عبر التاريخ، حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم، خاصة مع مشاركة أسماء أسطورية في المنافسة على اللقب.

وبحسب الموقع الرسمي للكرة الذهبية، يتيح التصويت للجماهير من مختلف أنحاء العالم اختيار أفضل الفائزين بالجائزة عبر التاريخ، من بين اللاعبين الذين توجوا بالكرة الذهبية مرتين أو أكثر.

رونالدو يتصدر تصويت أعظم الفائزين بالكرة الذهبية

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو التصويت على لقب أعظم فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ، بعدما حصد الجائزة خمس مرات خلال مسيرته، متفوقًا على مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء التصويت وسط اهتمام جماهيري واسع، خاصة من مشجعي رونالدو، الذين تابعوا المنافسة على اللقب التاريخي، قبل أن يثير الأمر تساؤلات بشأن طبيعة التصويت وما إذا كان يمثل جائزة جديدة تضاف إلى سجل الفائزين بالكرة الذهبية.

الفرق بين تصويت B.O.A.T وجائزة سوبر بالون دور

ورغم التشابه في فكرة اختيار أعظم لاعب في تاريخ الكرة الذهبية، فإن تصويت B.O.A.T يختلف تمامًا عن جائزة «سوبر بالون دور»، ولا توجد صلة مباشرة بينهما.

ويعتمد تصويت B.O.A.T على مشاركة الجماهير في اختيار اللاعب المفضل، ولا يمثل جائزة رسمية مستقلة تُمنح خلال الحفل السنوي للكرة الذهبية، فيما يُنتظر الإعلان عن النتيجة النهائية للتصويت يوم 28 أكتوبر.

سوبر بالون دور.. جائزة تاريخية حصدها دي ستيفانو

على الجانب الآخر، تُعد جائزة «سوبر بالون دور» تكريمًا تاريخيًا استثنائيًا، إذ مُنحت مرة واحدة فقط في ديسمبر 1989، عندما تُوج بها أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، بعد تصويت شارك فيه خبراء ولاعبون سابقون فازوا بالكرة الذهبية، إلى جانب قراء مجلة «فرانس فوتبول».

وتفوق دي ستيفانو في ذلك التصويت على عدد من أساطير كرة القدم، من بينهم الهولندي يوهان كرويف والفرنسي ميشيل بلاتيني.

ولم يُعلن حتى الآن عن موعد إقامة نسخة ثانية من جائزة سوبر بالون دور، لتظل نسخة عام 1989 الوحيدة في تاريخ الجائزة، بينما يظل تصويت B.O.A.T مبادرة جماهيرية منفصلة لاختيار أبرز الفائزين بالكرة الذهبية على مر العصور.