قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يسجل ويصنع.. طرابزون سبور يهزم هارتس الاسكتلندي 2-0 بدوري المؤتمر الأوروبي
الرئيس السيسي: لا بد من نظام قوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة
الرئيس السيسي: أزمة الطاقة مرتبطة بتوفير التمويل.. والدولة أمام تحدي «بكام ومنين؟»
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين
الرئيس السيسي: إنشاء محطات الكهرباء وحده لا يكفي.. وتأهيل الشبكة له تكلفة
مدبولي: منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في غضون شهرين
الرئيس السيسي: لازم المواطن يعرف حقيقة تكلفة توفير الطاقة «بكام ومنين؟»
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس «لجنة المقاومة الشعبية» في خان يونس
دينزا Z9 GT موديل 2026 الكهربائية.. بمدى يتخطى 1000 كم
البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية
مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن أمن السعودية.. وأي تهديد لها ستدفع الأمة العربية ثمنه
تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصويت B.O.A.T يثير الجدل.. هل ينافس رونالدو ميسي على لقب الأفضل في تاريخ الكرة الذهبية؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

أثار إطلاق مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية تصويتًا جديدًا تحت اسم B.O.A.T، لاختيار أعظم لاعب فاز بالكرة الذهبية عبر التاريخ، حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم، خاصة مع مشاركة أسماء أسطورية في المنافسة على اللقب.

وبحسب الموقع الرسمي للكرة الذهبية، يتيح التصويت للجماهير من مختلف أنحاء العالم اختيار أفضل الفائزين بالجائزة عبر التاريخ، من بين اللاعبين الذين توجوا بالكرة الذهبية مرتين أو أكثر.

رونالدو يتصدر تصويت أعظم الفائزين بالكرة الذهبية

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو التصويت على لقب أعظم فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ، بعدما حصد الجائزة خمس مرات خلال مسيرته، متفوقًا على مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء التصويت وسط اهتمام جماهيري واسع، خاصة من مشجعي رونالدو، الذين تابعوا المنافسة على اللقب التاريخي، قبل أن يثير الأمر تساؤلات بشأن طبيعة التصويت وما إذا كان يمثل جائزة جديدة تضاف إلى سجل الفائزين بالكرة الذهبية.

الفرق بين تصويت B.O.A.T وجائزة سوبر بالون دور

ورغم التشابه في فكرة اختيار أعظم لاعب في تاريخ الكرة الذهبية، فإن تصويت B.O.A.T يختلف تمامًا عن جائزة «سوبر بالون دور»، ولا توجد صلة مباشرة بينهما.

ويعتمد تصويت B.O.A.T على مشاركة الجماهير في اختيار اللاعب المفضل، ولا يمثل جائزة رسمية مستقلة تُمنح خلال الحفل السنوي للكرة الذهبية، فيما يُنتظر الإعلان عن النتيجة النهائية للتصويت يوم 28 أكتوبر.

سوبر بالون دور.. جائزة تاريخية حصدها دي ستيفانو

على الجانب الآخر، تُعد جائزة «سوبر بالون دور» تكريمًا تاريخيًا استثنائيًا، إذ مُنحت مرة واحدة فقط في ديسمبر 1989، عندما تُوج بها أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، بعد تصويت شارك فيه خبراء ولاعبون سابقون فازوا بالكرة الذهبية، إلى جانب قراء مجلة «فرانس فوتبول».

وتفوق دي ستيفانو في ذلك التصويت على عدد من أساطير كرة القدم، من بينهم الهولندي يوهان كرويف والفرنسي ميشيل بلاتيني.

ولم يُعلن حتى الآن عن موعد إقامة نسخة ثانية من جائزة سوبر بالون دور، لتظل نسخة عام 1989 الوحيدة في تاريخ الجائزة، بينما يظل تصويت B.O.A.T مبادرة جماهيرية منفصلة لاختيار أبرز الفائزين بالكرة الذهبية على مر العصور.

كريستيانو رونالدو ميسي كريستيانو وميسي الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

حادث عزبة سمعان

اللي إنت عامله مايرضيش ربنا.. فيديو يوثق نقل أكثر من 20 تلميذا على تروسيكل بالفيوم

اسلام عساف

بعد شهرين من تجديد الثقة.. وكيل صحة البحيرة يعتذر عن الاستمرار في منصبه

معهد بحوث الإلكترونيات يبحث تصنيع بطاريات بمكون محلي يصل إلى 85% وتطوير الخلايا الشمسية

معهد بحوث الإلكترونيات يبحث تصنيع بطاريات بمكون محلي يصل إلى 85% وتطوير الخلايا الشمسية

بالصور

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد