للاستثمار وتنمية الموارد.. إشهار شركة نادي 6 أكتوبر

أعلن الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، أنه تم رسميًا إشهار شركة نادي 6 أكتوبر للاستثمار وتنمية الموارد، تحت سجل تجاري رقم 63424، في خطوة مهمة نحو تعزيز موارد النادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأكد الدكتور عبد اللطيف صبحي أن إشهار الشركة يُعد إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى نادي 6 أكتوبر، موجهًا التهنئة إلى جميع أعضاء النادي بهذه الخطوة المهمة، مشيرًا إلى أن عدد الأندية المصرية التي أسست شركات للاستثمار لا يزال محدودًا.

تأسيس شركة الاستثمار

وأضاف رئيس نادي 6 أكتوبر أن تأسيس شركة الاستثمار سيمثل نقلة نوعية للنادي، وسيسهم في جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنمية موارد النادي ويعود بالنفع على أعضائه، ويساعد على تطوير الخدمات والمنشآت وتحقيق تطلعات الجمعية العمومية.

استغلال جميع الفرص المتاحة

وأشار الدكتور عبد اللطيف صبحي إلى أن مجلس إدارة النادي يعمل على استغلال جميع الفرص المتاحة لتعظيم موارد النادي وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته، مؤكدًا أن شركة الاستثمار ستفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة تخدم مستقبل نادي 6 أكتوبر.