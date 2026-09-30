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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد اللطيف صبحي: أعمال التطوير مُستمرة في نادي 6 أكتوبر لتوفير أفضل الخدمات للأعضاء

عبد اللطيف صبحي
عبد اللطيف صبحي
مجدي سلامة

أكد الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، استمرار أعمال الإنشاء والتطوير بمختلف أرجاء النادي، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتوفير أفضل سبل الراحة لأعضاء النادي ورواده.

وأوضح رئيس نادي 6 أكتوبر أن أعمال التطوير تشهد خطوات متواصلة في عدد من المناطق، بما يتماشى مع احتياجات أعضاء النادي، ويواكب حجم الإقبال المتزايد على مختلف الخدمات والمنشآت، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يضع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق ضمن أولوياته الرئيسية.

وأضاف الدكتور عبد اللطيف صبحي أن النادي بدأ أعمال إنشاء دورات مياه جديدة لخدمة رواد حمام السباحة الترفيهي والمنطقة الاجتماعية الجديدة، وذلك في إطار الحرص على توفير كافة الخدمات المساندة التي تضمن راحة الأعضاء وتقديم تجربة أفضل لهم داخل النادي.

وأشار إلى أن أعمال الإنشاء تأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير المنطقة المحيطة بحمام السباحة الترفيهي والمنطقة الاجتماعية، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة تليق بأعضاء نادي 6 أكتوبر، مؤكدًا أن أعمال التطوير والإنشاء لن تتوقف، وأن هناك خطوات جديدة يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وشدّد رئيس نادي 6 أكتوبر على أن الهدف الأساسي من خطة التطوير هو أن يشعر أعضاء النادي بنتائج العمل على أرض الواقع، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتطوير المرافق وتوفير احتياجاتهم بصورة مستمرة.

وقال الدكتور عبد اللطيف صبحي: «أعمال الإنشاء والتطوير لا تنتهي، لأن طموحنا هو أن نقدم لأعضاء نادي 6 أكتوبر دائمًا الأفضل، ونعمل باستمرار على تطوير الخدمات والمرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، ونحرص على أن يكون كل تطوير جديد إضافة حقيقية للنادي ولأعضائه».

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على عدد من الملفات التطويرية، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه، وصولًا إلى نادي أكثر تطورًا وقدرة على تقديم خدمات متكاملة تليق بأعضائه ومكانته.

عبد اللطيف صبحي نادي 6 ‏أكتوبر الدكتور عبد اللطيف صبحي

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