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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يرفع أسعار البنزين والسولار ويقرر تثبيت الكيروسين والغاز لشهر أكتوبر

لأردن يرفع أسعار البنزين والسولار
لأردن يرفع أسعار البنزين والسولار
أ ش أ

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، اليوم /الأربعاء/، رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار بمقدار 50 فلساً للتر اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، مع تثبيت أسعار الكيروسين وأسطوانة الغاز المنزلي، وذلك في إطار المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات.

وأوضحت اللجنة أنه بموجب القرار الجديد تم تحديد سعر لتر بنزين أوكتان (90) عند 1050 فلساً، وبنزين أوكتان (95) عند 1360 فلساً، والسولار عند 900 فلس، فيما استقر سعر الكيروسين عند 550 فلساً للتر، وأسطوانة الغاز المسال المنزلي (وزن 12.5 كجم) عند 7 دنانير، مع مواصلة تقديم دعم بقيمة 1.8 مليون دينار للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي خلال شهر أكتوبر.

وأشارت اللجنة إلى أن مراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط الخام والمشتقات عالمياً؛ نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق الدولية، مؤكدة أن قرار التعديل الجزئي جاء حرصاً من الحكومة على الحد من انعكاسات تلك الارتفاعات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية - رغم هذا التعديل وفي إطار سياسة التدرج المعتمدة - لا تزال لا تعكس التكلفة الفعلية المقترنة بالأسعار العالمية، حيث بلغت الكلفة الفعلية للتر السولار 1077.32 فلس مقابل سعر بيع 900 فلس، والكيروسين 1043.79 فلس مقابل 550 فلساً، وبنزين (90) 1111.68 فلس مقابل 1050 فلساً، وبنزين (95) 1360.08 فلس مقابل 1360 فلساً.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة الأردنية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية سبتمبر الجاري بلغ نحو 255 مليون دينار، لتوفير قدر أكبر من الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المستهلكين والاقتصاد الوطني.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكُلف المحلية بصورة شهرية، اتساقاً مع تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

لمشتقات النفطية الأردنية رفع أسعار البنزين والسولار

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