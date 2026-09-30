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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو: لا يوجد تهديد لأراضي الحلف.. وقادرون على صد أى عدوان

روته
روته
أ ش أ

 أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو مارك روته، عدم وجود تهديد فوري لأراضي دول الحلف، كما أكد جاهزية الحلف لأي تهديد.

وقال روته - خلال قمة "يورونيوز" للدفاع والفضاء في بروكسل اليوم الأربعاء - "سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو. لكن هذا التهديد غير موجود، وإذا حدث أي شيء، فنحن مستعدون للتصدي له ، وهذا ينطبق على حلف الناتو بأكمله".

وتابع : "نحن حلف دفاعي. أوقفوا التهديد النووي، فهذا أمر غير مبرر إطلاقاً ولا يخدم المصلحة. والأهم من ذلك، أوقفوا الحرب في أوكرانيا، فهي حرب غير مبررة ضد أوكرانيا".

وأشار إلى أن روسيا تخسر 43 ألف جندي شهرياً بين قتيل وجريح خطير على الجبهة، مضيفاً أن كييف في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عام، وأن الحلفاء يواصلون تقديم الدعم العسكري.

ويرى روته أن على الناتو الحفاظ على الهدوء، ومواصلة دعم أوكرانيا، وزيادة الاستثمارات الدفاعية، قائلا :" بالطبع، سندافع عن أنفسنا إذا لزم الأمر".

تأتي تصريحاته في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا أرسلت رسالة إلى الناتو تحذره فيها من أي محاولة لعزل جيب كالينينجراد عن الأراضي الروسية الرئيسية، حيث أعلنت موسكو استعدادها لاستخدام ترسانتها بالكامل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

ورفض روته تأكيد محتوى الرسالة، مشيراً إلى أن الكشف عنها متروك لروسيا، كما استبعد فكرة وجود تهديد نووي فعلي أو تصعيد ضد دول البلطيق.

الأمين العام الناتو تهديد فوري لأراضي دول الحلف جاهزية الحلف

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