خلف 5 ضحايا.. تحقيقات موسعة في حادث طريق الواحات الصحراوي

تباشر النيابة المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة في وقوع حادث مروع على طريق الواحات خلف ٢ متوفين و ٣ مصابين.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث وصرحت بدفن جثماني الضحيتين، كما استعلمت عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث.

ولقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث تصادم بين سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار وحطام الحادث من الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق الواحات الصحراوي، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.

ويجري رجال المباحث مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.