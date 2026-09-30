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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصريح بدفن سيدة أطاحت بها سيارة ميكروباص في الدقي

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثمان سيدة أطاحت بها سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق في منطقة الدقي.

وباشرت النيابة تحقيقها مع سائق السيارة المتهم وقررت حجزه على ذمة التحريات.

ولقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بها أثناء عبورها الطريق بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووفاة سيدة بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، لإجراء الفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور ربة منزل، تبلغ من العمر 30 عامًا، الطريق، اصطدمت بها سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة ووفاتها في الحال.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الدقي قسم شرطة الدقي حادث تصادم الجيزة النيابة العامة

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