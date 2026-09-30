ارتفع 20 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 30-9-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وصل متوسط سعر الذهب مقدار 20 جنيها مساء اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6145 جنيها للشراء و6100 جنيها للبيع.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة7022 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6437 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشاراً 4145 جنيها للشراء و 6100 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5267 جنيها للشراء و 5228 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.16 ألف جنيه لشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4178 دولار للشراء و 4177 دولار للبيع.