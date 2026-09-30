بمناسبة مرور 8 سنوات على طرحه.. عمرو دياب يحتفل بألبوم كل حياتي

يحتفل النجم عمرو دياب بمناسبة مرور 8 سنوات على ألبوم "كل حياتي"، الذي لا يزال يحتل مكانة خاصة في مسيرته الفنية، ويحظى بتفاعل واسع من جمهوره.

طرح عمرو دياب ألبوم "كل حياتي" في الأول من أكتوبر عام 2018، وشكل محطة بارزة في مسيرته الفنية، بعدما سبقه طرح عدد من أغنيات الألبوم بشكل منفرد، قبل إطلاقه كاملًا.

تم طرح 4 أغنيات من الألبوم بصورة منفردة قبل صدوره، ما ساهم في زيادة حالة الترقب ومنح الجمهور لمحة مبكرة عن طابعه الموسيقي.

جمع ألبوم "كل حياتي" بين الألحان الرومانسية والتوزيعات الموسيقية المعاصرة، إلى جانب الأسلوب المميز لـ عمرو دياب في تقديم موسيقى البوب المصرية.

تعاون عمرو دياب ومارشميلو في أغنية "باين حبيت"

زادت أغنية "باين حبيت" من الزخم المحيط بألبوم "كل حياتي"، بعدما تعاون فيها النجم عمرو دياب مع نجم الموسيقى الإلكترونية العالمي مارشميلو، في تعاون لافت أثار اهتمامًا كبيرًا وقت طرحه.

وحرص النجمان على التمهيد لهذا التعاون كل بطريقته، من خلال التشويق له قبل صدوره، ليصبح أحد أبرز الأحداث المرتبطة بمرحلة ألبوم "كل حياتي".



ضم ألبوم "كل حياتي" لـ عمرو دياب عددًا من الأغنيات البارزة، من بينها "كنت في بالي"، "ده لو اتساب"، و"هدد"، حيث قدمت كل أغنية جانبًا مختلفًا من هوية الألبوم، وأسهمت في استمرار حضوره لدى الجمهور.

وبين الأغنيات العاطفية والأخرى ذات الإيقاعات والألحان الحيوية، عكس الألبوم التنوع الفني الذي أسهم في ترسيخ مكانة عمرو دياب كواحد من أبرز الفنانين وأكثرهم استمرارية وتأثيرًا في العالم العربي.