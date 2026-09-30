ليلة كاملة بأغانيه.. رضا الوكيل: إهداء الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية لروح هاني شاكر

أكد رضا الوكيل رئيس دار الاوبرا المصرية، احتفاء مهرجان الموسيقي العربية ، هذا العام، بالفنان الراحل هاني شاكر.

وقال رضا الوكيل : سنقيم ليلة كاملة إهداء لروح الفنان الكبير هاني شاكر ، وسنقدم أغانيه .

مهرجان الموسيقى العربية هذا العام سيكون اهداء لأمير الغناء العربي، كلنا عارفين مين هاني شاكر واتربينا على أغانيه.

مهرجان الموسيقي العربية:

ويستعد مهرجان الموسيقى العربية لانطلاق دورته الـ34، وسط تحضيرات مكثفة من المايسترو محمد الموجي، مدير المهرجان، والدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية.





تنطلق الفعاليات خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن قائمة النجوم المشاركين خلال أيام.





ومن أبرز الأسماء المرشحة كل من محمد ثروت، خالد سليم، محمد الحلو، علي الحجار، بخلاف غادة رجب وريهام عبد الحكيم.

