عاصي الحلاني وعمر خيرت ونادية مصطفى يدعمون مهرجان الموسيقى العربية.. رضا الوكيل يكشف التفاصيل

كشف الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن مبادرات عدد من نجوم الفن والموسيقى لدعم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الرابعة والثلاثين، مؤكدًا أن الفنانين عاصي الحلاني وعمر خيرت ونادية مصطفى حرصوا على مساندة المهرجان من خلال تخفيض أجورهم أو المشاركة دون الحصول على أجر، في مبادرة وصفها بأنها تعكس تقديرهم للمهرجان ودور دار الأوبرا في دعم الحركة الفنية والموسيقية.

وجاءت تصريحات رضا الوكيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، حيث وجه الشكر إلى الفنانين المشاركين والداعمين للمهرجان، مشيدًا بما قدموه من مبادرات في ظل الظروف التي تمر بها دار الأوبرا والعاملون بها.

وأوضح رئيس دار الأوبرا المصرية أن مشاركة النجوم ودعمهم للمهرجان يمثلان خطوة مهمة، خاصة في ظل الفارق الكبير بين دخول العاملين والفنانين داخل دار الأوبرا والأجور التي يحصل عليها عدد من الفنانين عند مشاركتهم في الفعاليات والحفلات خارج مصر.

وأكد الوكيل أن إدارة دار الأوبرا تقدر هذه المبادرات من جانب الفنانين، مشيرًا إلى أن دعمهم للمهرجان يساهم في استمرار فعالياته والحفاظ على مكانته كواحد من أبرز الأحداث الفنية المتخصصة في الموسيقى العربية.

رضا الوكيل: نعمل على تحسين دخول العاملين بدار الأوبرا

وتطرق الدكتور رضا الوكيل خلال المؤتمر إلى أوضاع العاملين في دار الأوبرا المصرية، موضحًا أن هناك تحركات من أجل معالجة أزمة الدخول وتحسين الظروف المادية للفنانين والعاملين بالدار.

وأشار إلى أن أزمة العاملين في الأوبرا من المنتظر أن تشهد حلًا قريبًا، في ظل الدعم المقدم من وزارة الثقافة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على وضع حلول من شأنها تحسين دخول الفنانين والعاملين بدار الأوبرا، بما يتناسب مع طبيعة عملهم ودورهم في تقديم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية.

تفاصيل الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية

وتقام الدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية.

ويشهد المهرجان خلال دورته الجديدة مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والفكرية، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى والغناء، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى الاحتفاء بالموسيقى العربية والحفاظ على تراثها وتقديمه للجمهور في إطار فني معاصر.

مؤتمر صحفي للكشف عن برنامج المهرجان

وشهد المؤتمر الصحفي حضور الدكتور محمد الموجي، مدير مهرجان الموسيقى العربية، إلى جانب أعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية، حيث جرى استعراض أبرز ملامح الدورة الرابعة والثلاثين، والكشف عن تفاصيل البرنامج الفني والمشاركات المنتظرة خلال أيام المهرجان.

كما تناول المؤتمر الفعاليات المصاحبة والمحاور العلمية التي يتضمنها البرنامج، والتي تأتي في إطار اهتمام المهرجان بالجانب البحثي والفكري إلى جانب الحفلات والعروض الموسيقية.

وحضر المؤتمر عدد من ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية، للتعرف على تفاصيل الدورة الجديدة وبرنامجها الفني والفكري، والتغطية الإعلامية للفعاليات المقرر إقامتها على مدار أيام المهرجان.

ويواصل مهرجان الموسيقى العربية من خلال دورته الجديدة تقديم برنامجه الذي يجمع بين الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات العلمية، مع مشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمتخصصين في مجال الموسيقى العربية..