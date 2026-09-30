تشجير وترميم وممشى سياحي.. تفاصيل جولة محافظ القاهرة بالمناطق التاريخية

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمناطق الإمام الشافعي والسيدة عائشة، وسور مجرى العيون، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وإحياء القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مع الحفاظ على هويتها الدينية والتاريخية والتراثية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة



وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة على أن أعمال التطوير الشاملة الجارية بهذه المناطق تتم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتعظيم عناصر الجذب السياحي والثقافي، وإزالة المظاهر العشوائية، وتطوير المناطق التاريخية والحفاظ على هويتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأعمال الجارية تأتى ضمن خطة متكاملة تجمع بين الحفاظ على المواقع الأثرية والعناصر التراثية ورفع كفاءة الطرق والمرافق والخدمات وتحسين البيئة العمرانية والمظهر الحضاري، بما يرفع كفاءة المناطق ويهيئها لاستقبال المواطنين والزائرين.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير منطقة الإمام الشافعى، وأعمال ترميم وصيانة الواجهات والعناصر التراثية، الخاصة بضريح شاهين كينج والتى تتم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وجهاز التنسيق الحضارى.

كما تفقد محافظ القاهرة منطقة السيدة عائشة لمتابعة أعمال التطوير والتشجير وزراعة الأرصفة وإنشاء المساحات الخضراء، كذلك تفقد أعمال المرحلة الثانية لترميم وانشاء الممشى السياحى لسور مجرى العيون.

وخلال الجولة، تابع محافظ القاهرة الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال واستمع إلى شرح من المسئولين عن التطوير حول ما تم إنجازه ومراحل التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة الانتهاء، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المشاركة، للحفاظ على أعمال التطوير بعد تنفيذها.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات تطوير الإمام الشافعي والسيدة عائشة وسور مجرى العيون تهدف إلى تحسين البنية الأساسية والخدمات والحركة والمظهر العام، والحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية للمناطق، وتعظيم عناصر الجذب السياحي والثقافى، بما يدعم جهود الدولة لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة والحفاظ على هوية القاهرة التاريخية للأجيال المقبلة.