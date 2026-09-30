بسبب خلافات الميراث.. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من عمها وآخرين لقيامهم بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص، سيدتان "أحدهم له معلومات جنائية")، وطرف ثان: (5 أشخاص، سيدة) جميعهم مقيمين بنطاق محافظة القليوبية، لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب "دون حدوث إصابات".



أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.